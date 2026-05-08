Periodista de Teletica revela cómo terminó todo con las personas que le gritaron en el traspaso de poderes

Durante la cobertura del traspaso de poderes, el periodista de Teletica Adrián Marín vivió un momento incómodo mientras realizaba una transmisión en vivo.

El comunicador informaba sobre el ambiente previo a la ceremonia cuando un grupo de asistentes comenzó a gritarle “fuera, fuera”, situación que generó tensión por algunos segundos durante la cobertura especial.

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El periodista explicó lo ocurrido

A pesar del incómodo momento, Marín intentó continuar describiendo el ambiente. Sin embargo, se realizó un cambio de escenario en la transmisión.

Adrián Marín pudo seguir con su trabajo normalmente. (Cortesía Adrián Marín )

Posteriormente, conversamos con el periodista para conocer cómo terminó todo y cómo logró continuar con su trabajo durante este día histórico para el país.

“Todos muy amables la verdad, solo ese momento, pero no pasó a más, de hecho varios de ellos mismos me apoyaron.

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“Los asistentes muy simpáticos, nos reímos mucho con algunos de ellos, nos tomamos fotos, nos encontramos amigos y la coordinación impecable”, mencionó.

Una jornada extensa

El periodista explicó que su jornada laboral comenzó desde las 4:30 a.m., y destacó el respaldo recibido por parte del canal.

Con sus declaraciones, Marín dejó claro que todo se trató de un momento aislado y que posteriormente pudo continuar con normalidad la cobertura del histórico traspaso presidencial.