CCSS revela que un bot limpiará listas de espera de pacientes que ya no quieren operarse, pero hace aclaración

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) anunció la implementación de un bot, es decir, una herramienta de inteligencia artificial (IA) que ayudará a optimizar las listas de espera.

“Con el objetivo de mejorar la precisión de los registros, optimizar el uso de las salas de operaciones y facilitar una atención más oportuna para la población usuaria, la Caja implementó una herramienta de inteligencia artificial para fortalecer la actualización y depuración de listas de espera de consulta externa, procedimiento y cirugías”, detalló la institución.

CCSS usará un bot para depurar las listas de espera, pero los datos serán revisado por funcionarios reales. (Gemini)

El gerente médico de la Caja, doctor Alexander Sánchez, explicó que la herramienta permitirá actualizar y depurar con mayor rapidez los casos que ya no requieren resolución quirúrgica, realización de procedimientos y atención de citas en consulta externa, así como actualizar y corregir los registros cuando corresponda.

Eso sí, la institución dejó muy claro que el proceso contempla validación humana previa en cada caso identificado por el sistema, garantizando que únicamente sean retiradas de las listas aquellas personas que ya no desean continuar en espera, fueron atendidas en otros centros, ya no requieren el procedimiento, presentan contraindicación médica o se registran como fallecidas.

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¿Cómo funciona?

Por medio de un bot, la herramienta automatiza la identificación y clasificación de casos no resueltos dentro de la lista de espera quirúrgica, mediante el cruce de información proveniente del Expediente Digital Único en Salud (EDUS), el Registro Civil, las redes de servicios institucionales y registros de prestadores externos.

La Caja entrenó el bot y ya está listo. (Shutterstock)

La herramienta recopila y analiza grandes volúmenes de información institucional para detectar registros que requieren revisión, facilitando el trabajo de los equipos encargados de gestionar las listas de espera.

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Actualmente, la actualización de listas de espera requiere procesos manuales de contacto y validación con miles de pacientes, lo que implica una importante inversión de tiempo y recurso humano.

Durante estas gestiones, la Caja identifica con frecuencia casos de personas que ya no desean operarse, fueron atendidas en otros centros médicos, ya no requieren el procedimiento, presentan contraindicación médica o han fallecido.

La herramienta agilizará el trabajo de los funcionarios. (Shutterstock)

Depuración de listas de espera

Datos de la Gerencia Médica de la Caja muestran que entre 2023 y el primer trimestre de 2026, la Caja resolvió 367.403 pacientes provenientes de la lista de espera quirúrgica y depuró otros 136.774 casos que ya no requerían cirugía.

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El doctor Enué Arrieta Espinoza, coordinador de la Unidad Técnica de Listas de Espera (UTLE) de la institución, explicó que el bot fue entrenado con patrones históricos de depuración utilizados por la Caja y contempla 15 categorías oficiales de resolución, entre ellas: “No desea operarse”, “Ya no necesita el procedimiento”, “Operado en otro centro”, “No se localiza”, “Contraindicación médica” y “Fallecido”.

“El sistema deja evidencia de cada depuración realizada, incluyendo fecha, fuente de información y justificación técnica. Además, ninguna persona será retirada de la lista sin validación humana previa”, explicó el coordinador de la UTLE.

Todo lo que haga la IA tendrá supervisión humana para evitar errores. (Shutterstock)

La Caja asegura que la herramienta opera bajo los estándares establecidos en la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales (Ley N.° 8968), con mecanismos de control y auditoría para garantizar la seguridad de la información.

La implementación de este sistema forma parte del Plan Estratégico Institucional 2026–2030 para la atención de listas de espera. La iniciativa contempla la resolución de 100.125 pacientes entre mayo y octubre de 2026, mediante una inversión institucional de ¢7.122 millones en jornadas de producción extraordinaria.