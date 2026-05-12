Laura Fernández convoca al Poder Judicial a reunión para hablar sobre un tema que inquieta al gobierno

La presidenta Laura Fernández envió una invitación formal a los altos representantes del Poder Judicial para discutir sobre las prioridades del gobierno en temas judiciales.

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En un video compartido por Presidencia, Fernández señaló que envió la invitación al magistrado y presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre; a la magistrada y presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano; al fiscal general de la República, Carlo Díaz; y al director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto.

“En esta reunión pienso plantear las prioridades de mi gobierno en cuanto a las reformas profundas que necesita el Poder Judicial para convertirlo en un poder al servicio de los costarricenses, que trabaje con eficiencia y le hagamos frente, en una gran cruzada nacional, al crimen organizado y al narcotráfico”, dijo la presidenta.

Laura Fernández convocó al Poder Judicial a una reunión. Aún se desconoce cuándo será el encuentro. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP) (MARTIN BERNETTI/AFP)

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Reunión sería en Casa Presidencial

En el video publicado, Fernández señaló que los “espera” en Casa Presidencial, donde se realizaría la reunión con los altos representantes del Poder Judicial.

De momento, se desconoce cuándo se efectuaría el encuentro entre el Poder Judicial y el Ejecutivo.

“No voy a consentir que nuestro país siga teniendo el desprestigio judicial que lamentablemente hoy vivimos”, indicó la presidenta.

Laura Fernández envió la invitación a Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, así como otros representantes de altos cargos. El expresidente Rodrigo Chaves criticó la labor del Poder Judicial y pidió una reforma "urgente". (Asamblea Legislativa/Asamblea Legislativa)

Recordemos que durante el gobierno de Rodrigo Chaves, el exmandatario criticó la labor del Poder Judicial y pidió una “urgente reforma” de este poder.

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