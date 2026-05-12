Laura Fernández nombra en importante puesto a colaborador que tuvo altercado con funcionario del Congreso

El gobierno de Laura Fernández anunció este lunes 11 de mayo quién es el nuevo director de la Unidad Especial de Intervención (UEI) y de la Unidad de Protección Presidencial (UPP).

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Fernández dio a conocer el nombre durante su visita a las instalaciones de estas unidades.

Arnaldo Villareal Torres asumirá ambos cuerpos policiales especializados, que se encargan de las operaciones de alto riesgo contra el narcotráfico, la liberación de rehenes y otras labores, así como de la seguridad presidencial.

Laura Fernández anunció que Arnaldo Villareal es el nuevo director de la UEI y de la UPP. (Casa Presidencial/Cortesía)

Villareal Torres no es un desconocido, pues según La Nación, presuntamente él empujó a un funcionario de la Asamblea Legislativa y trató de sacarlo por usar el celular durante un ensayo del discurso que estaba dando el expresidente Rodrigo Chaves en 2024.

Este caso fue denunciado por Karla Granados, gerente general de la Asamblea Legislativa, quien señaló que esa no era la primera vez que él tenía “comportamientos agresivos” contra el personal del plenario.

En ese momento, ella solicitó que se tomaran acciones para evitar que este tipo de hechos volviera a ocurrir.

Villareal Torres era colaborador de la Unidad Especial de Intervención cuando habría ocurrido el supuesto incidente, de acuerdo con una carta que emitió Karla Granados.

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Exdirector se unirá al Ministerio de Seguridad Pública

Jeffrey Cerdas, quien fue director de ambas unidades, pasará a formar parte de un grupo especializado en temas de seguridad nacional que brindará asesoría en el Ministerio de Seguridad Pública.

“Le agradecemos al señor Cerdas su trabajo al frente de la UEI y de la UPP durante el gobierno de Rodrigo Chaves”, indicó la administración Fernández Delgado.

Jeffrey Cerdas, quien fue director de la UEI y de la UPP, trabajará en un equipo que asesorará en el Ministerio de Seguridad Pública. (Captura/Captura)

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