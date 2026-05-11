¿Va a comprar carro usado? Estos son los detalles que debe revisar para evitar problemas

Si usted quiere comprar un carro usado, debe tomar en cuenta algunos aspectos importantes antes de hacerlo y así evitar posibles dolores de cabeza y de bolsillo.

LEA MÁS: Obras del MOPT impactarán el tránsito en esta ruta a partir de este martes

El mecánico Ricardo Alpízar y el abogado y notario público Boris Acosta señalaron aspectos importantes que muchas personas no toman en cuenta al momento de comprar un carro usado y que luego podrían ocasionar un gasto mayor, además del dinero que se pagó por la adquisición del vehículo.

Alpízar comentó que dos cosas a las que se les debe poner mucha atención con los carros usados son la caja de cambios y el motor.

Un notario público y un mecánico compartieron cosas que la gente debe tomar en cuenta antes de comprar un carro usado. Foto: Antoni Shkraba/Pexels.

“La primera es la caja de cambios, si es automática. Si es manual, no tanto porque uno se da cuenta rápidamente, pero si es automática, hay que revisarla. ¿Cómo la revisa? Hay que andarlo, saber que los cambios están bien, que no está patinando porque una reparación de ella es de 700.000 u 800.000 colones", dijo.

En el caso del motor, mide la compresión de los pistones.

“Uno le quita una bujía y revisa la compresión, que ande a más de 100 libras. Si es así, el carro anda bien; si es menos, es fatal, significa que el carro está muy deteriorado”, indicó el mecánico.

Alpízar comentó que es importante que las personas acudan a un mecánico antes de ir a un notario público para asegurarse de que el vehículo esté en óptimas condiciones y no tengan que recurrir a gastos extras de reparación.

Por otra parte, el abogado y notario público Boris Acosta señaló que primero hay que revisar que la persona que otorgó el poder para vender el vehículo esté viva.

“Es muy habitual que la gente le compre a usted un carro usado a través de un poder. Digamos, yo, Boris, le doy un poder a otra persona para que esta vaya y le venda a Carlos un carro porque este está a nombre de Boris”, explicó.

Si la persona que otorgó ese poder ya murió, el poder pierde su validez. En este caso, cuando los hijos de esta persona realizan un proceso sucesorio donde nombran un albacea, pueden reclamar el carro.

Esto es algo que habitualmente hacen las agencias de carros para evitar hacer el pago del traspaso a favor de ellos y luego otro a favor de un tercero cuando compran un vehículo, según el notario.

“Se economizan haciendo un poder con un notario de confianza que les cobra muy barato por esos poderes”, dijo.

Otro aspecto importante que se debe verificar es que el vehículo no cuente con infracciones de ninguna naturaleza.

“Algunas infracciones no siempre se reflejan en el estudio registral del vehículo. Hay que hacerlo en Cosevi con el número de placa para verificar que no tenga ningún pendiente de multas”, indicó Acosta.

Si no revisa el vehículo con un mecánico y un notario público antes de comprarlo, le puede salir caro si cuenta con infracciones o fallas en la caja de cambios. (Shutterstock/Shutterstock)

Asimismo, hay que evitar comprar carros con juicios pendientes.

LEA MÁS: Combustibles y alimentos más caros: economista explica por qué mayo, junio y julio serán meses difíciles

“Es importante que evite adquirir vehículos, por muy baratos que se los pongan, con juicios pendientes, lo que llamamos infracciones de tránsito o juicios de tránsito que aparezcan en el estudio registral”, señaló.

El notario público mencionó que los mecánicos deben revisar la placa del chasis, así como la del vehículo y la del motor, para asegurarse de que estén en buen estado, legibles y que no tengan ninguna alteración.

Infracciones pasarán a ser de su responsabilidad

Acosta advirtió que, si una persona compra un carro con infracciones, el pago de estas pasa a ser su responsabilidad.

“A diferencia de la garantía que se le da al comprador de segunda de al menos un mes por problemas mecánicos que el carro pudiera presentar desde el momento en que lo compra, en el caso de las infracciones, son temas que se deben prever, no se pueden reclamar después”, indicó.

Por eso, es muy importante que se realice un estudio registral del carro para verificar que no tenga sanciones.

LEA MÁS: Cierran vía entre Alajuelita y Escazú por 8 meses y Policía Municipalidad advierte que hará partes