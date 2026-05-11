Estos errores mortales podrían hacer que su pensión sea mucho más baja

Las pensiones han generado preocupación porque la población cada vez envejece más y hay una baja tasa de natalidad, por lo que no habría suficientes aportes para sostener las pensiones de los futuros jubilados.

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Por eso, ahora más que nunca debemos cuidar nuestra pensión. El economista Ennio Rodríguez comentó algunos factores que provocan que la pensión disminuya.

Uno de ellos es que muchas personas dejan de cotizar para la pensión.

“Las personas deben tener cuidado de mantenerse en el régimen porque para tener una pensión se necesitan dos cosas: un número de cuotas y edad”, dijo el experto.

El economista Ennio Rodríguez explicó los errores que pueden provocar que la pensión sea más baja. (Canva/Canva)

Rodríguez explicó que si una persona tiene las cuotas, pero no la edad, no puede pensionarse, sino que tendrá que esperar hasta cumplir la edad requerida para hacerlo.

Por otra parte, si llega a la edad de pensión y no cuenta con las cuotas requeridas, tampoco puede pensionarse. El experto señaló que por estas dos razones es importante que las personas coticen.

La informalidad afecta

El economista indicó que otro factor que afecta la pensión es pasar de un empleo formal a uno informal.

“Si la gente se pasa del sector formal al informal y deja de cotizar, son años en los cuales no tiene cuotas. Después llega a la edad de la pensión, pero no tiene las cuotas y se queda sin pensión. Es muy importante mantenerse cotizando”, comentó.

Rodríguez señaló que, aunque una persona tenga un empleo informal, debe buscar la forma de continuar cotizando para su pensión.

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“Debe mantenerse cotizando en el seguro, pagando por cuenta propia. Las personas no deben pensar que porque no tienen patrono no deben cotizar, sino todo lo contrario. Deben buscar una pensión voluntaria”, dijo.

No solo es importante mantenerse cotizando para la pensión, sino también para el seguro, pues si una persona enfrenta una situación de salud y necesita acceso a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), puede recibir atención porque está asegurada. En caso contrario, no podría acceder a los beneficios de salud en hospitales y clínicas.

Es importante cotizar para la pensión, aunque una persona tenga un empleo informal. El economista señaló que no solo ayuda a la pensión, sino también para tener un seguro. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Un salario bajo

Otro factor que también afecta la pensión es cotizar con un salario inferior al real.

“Uno de los errores —y eso al margen de la legalidad— es cuando las personas aceptan que el patrono, de común acuerdo, cotice un salario inferior al real y después terminan teniendo una pensión más baja”, señaló Ennio Rodríguez.

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