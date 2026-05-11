Joven indígena boruca representará a colegios científicos del país en prestigioso campamento en Estados Unidos

Desde las montañas de Miravalles de Boruca, donde el barro se pega a los pies y el sol castiga sin piedad, salió un muchacho que nunca dejó de soñar, ni siquiera en los días más duros, cuando en su casa solo había para comer arroz o frijoles, porque no alcanzaba para los dos juntos.

Mesac Ramírez Varela, de 17 años, indígena boruca de pura cepa brunca, hoy tiene una historia que le eriza la piel a cualquiera.

Pasó de caminar horas para ir a la escuela, muchas veces descalzo, a ganarse una beca que lo llevará a representar a Costa Rica en el Campamento Nacional de Ciencias para Jóvenes 2026 en Estados Unidos. Su historia no es de suerte, es de lucha.

Juan Mesac Ramírez Varela creció en las montañas de Boruca y hoy representará a Costa Rica en Estados Unidos. (Cortesía/Cortesía)

Infancia de sacrificio

Mesac creció en una familia humilde, criado por su mamá, Nancy Varela Gómez, en medio de limitaciones económicas muy fuertes.

LEA MÁS: Estudiante distinguido de la UNA vendió periódicos para poder sacar el bachillerato

Para ir a la Escuela Alto de las Moras, unidocente, ubicada a más de 3 kilómetros y medio de Boruca, caminaba cerca de una hora de ida y otra de vuelta, bajo la lluvia o el sol, sin excusas. Hubo días en los que no había dinero para comprar zapatos.

Le tocó ir en botas de hule hasta que se rompían, y cuando ya no había más, simplemente caminaba descalzo.

Incluso, recibió clases así, con los pies tocando la tierra, porque en la casa no había dinero para comprar otro par. Pero nada de eso lo frenó.

Mesac (de azul) está muy orgulloso de sus raíces borucas en su familia. (Cortesía/Cortesía)

“Nunca he renunciado a mi sueño”

Hoy, ese mismo muchacho que creció entre carencias brilla en el Colegio Científico de San Vito, donde cursa quinto año y vive lejos de su familia, en una residencia estudiantil, apostando todo por su futuro.

“Esta oportunidad representa un gran paso para mí, para mi futuro. Realmente, puedo mejorar para lograr lo que quiero alcanzar en mis estudios.

“El proceso de selección fue difícil, me preparé con mis profesores de 7 a 9 de la noche para la entrevista y tuve que hacer un examen de inglés”, contó Mesac, con una madurez que sorprende.

“Fuimos tres estudiantes del colegio y solo escogían a uno. Gracias a Dios, me eligieron. Mis profesores me guiaron y ayudaron bastante”, agregó.

Desde muy chiquitico le ayudaba a sus abuelos a ordeñar vacas. (Cortesía/Cortesía)

El joven también ha destacado en áreas como matemáticas (donde obtuvo medalla de bronce en la prueba Canguro Matemático) y forma parte del equipo de robótica.

LEA MÁS: La historia de superación de Lidieth Rodríguez de 60 años: tras vencer el cáncer volvió a estudiar

“Yo vengo de un lugar donde todo cuesta más, pero eso también me enseñó a valorar cada oportunidad. Hubo días muy difíciles, pero siempre tuve claro que estudiar es el camino para salir adelante.

“Ir al campamento ya es un logro enorme para mí y para mi familia. Quiero aprovechar cada segundo, aprender todo lo que pueda y regresar para demostrar que sí se puede, que los sueños no tienen límites si uno lucha de verdad por ellos”.

Orgullo de una madre que nunca se rindió

Detrás de este logro hay una mamá que sembró valores en medio de la adversidad. Doña Nancy Varela lo dice con el corazón en la mano:

En la foto Mesac con su hermano David con quien comparte sueños. (Cortesía/Cortesía)

“Siempre les dije a ellos (sus hijos) que tenían que estudiar, que no se definían por el momento que estuvieran pasando. Si no había dinero, eso no los definía.

“Vengo de una familia muy campesina; de mis hermanos, solo yo aprendí a leer y escribir, pero siempre quise algo diferente para mis hijos. Mesac es un ejemplo de resiliencia, de perseverancia y disciplina. Siempre ha querido dar lo mejor”, comenta la orgullosa mamá.

Mesac es el segundo de cuatro hermanos, y hoy es motivo de orgullo para toda su familia. La hermana mayor, Nancy, tiene 26 años; David, 20, y la menor, Isabella Sánchez, tiene cinco años.

Mesac está super feliz por el campamento al que irá en Estados Unidos

El sueño que apunta a las estrellas

El joven no se conforma. Sueña en grande. Quiere estudiar ingeniería aeroespacial y convertirse en astronauta.

Algunas pocas veces aparecía un caballo con el cual podía ir a la escuela. Aprovechaba para llevar a su primita Isdarechell. (Cortesía/Cortesía)

El campamento al que asistirá se realizará del 11 de julio al 1.° de agosto en Virginia Occidental, Estados Unidos, y reunirá a jóvenes de todo el mundo para compartir con expertos en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas.

LEA MÁS: ¡Orgullo tico! Joven bribri se graduó con honores en dos carreras en universidad de Estados Unidos

“Van científicos de muy alto nivel; incluso en los años ochenta estuvo el astronauta estadounidense Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la Luna. Habrá charlas y actividades. Es una oportunidad enorme”, explicó Mesac, quien ya se prepara para vivir una experiencia que le puede cambiar la vida.

Actualmente vive en un departamento cerca del Colegio Científico de de San Vito, concentrado totalmente en estudiar. (Cortesía/Cortesía)

Desde las montañas de Boruca hasta el mundo. Así de grande es el sueño de este muchacho que un día caminó descalzo… pero nunca dejó de avanzar.