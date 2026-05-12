¿Le hacen falta cuotas de la pensión? Esto debe hacer si su patrono no las pagó a la CCSS

Si su patrono no presenta las cuotas correspondientes, poniendo en peligro su pensión, no se quede con los brazos cruzados porque hay una forma de demostrarle a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que sí le dedujeron los aportes que le correspondían.

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El abogado Boris Acosta explicó que, cuando un patrono no paga las cuotas a la Caja, el cotizante queda en desventaja porque pierde meses de su pensión.

“Cuando soy cotizante porque soy empleado de una empresa y a mí me reducen de mi planilla esa cuota patronal, pero resulta que el patrono no la paga y se atrasa, evidentemente, como consecuencia, a mí no se me suman esas cuotas pagadas ante la Caja”, dijo.

El experto señaló que esta es una situación muy común.

Si le hacen falta cuotas en su historial, le puede afectar la pensión. El abogado Boris Acosta compartió dos formas que se pueden hacer en caso de que su patrono no las presentó. (Shutterstock/Shutterstock)

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¿Qué debe hacer?

Acosta indicó que el cotizante puede presentarse ante la Caja con sus órdenes patronales para demostrar que le rebajaron los aportes que le correspondían.

“La Caja, con los comprobantes que demuestren que sí pagaba sus cuotas, tendrá que sumarlas e iniciará un proceso judicial contra el patrono porque es una retención indebida y un delito penal que un patrono se quede con el dinero del Estado. Es una obligación que tiene el patrono”, explicó.

Cuando las autoridades comprueban que usted efectivamente estaba realizando sus aportes, le tienen que adecuar a su historial las cuotas que le hacen falta.

“Afortunadamente, ahora son electrónicas (las planillas), así que es un poco más difícil que se pierdan”, señaló el abogado.

Los cotizantes deben demostrar que sí le dedujeron el dinero en su planilla, así la Caja les puede reconocer los pagos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Acosta comentó que existe otra modalidad que los cotizantes pueden utilizar para que les reconozcan las cuotas que aportaron.

“Si no tengo las planillas que me permitan acudir a la Caja y reclamar que pagué esas cuotas, la situación a veces se vuelve un poco más compleja porque puede que se haya perdido información”, dijo.

En este caso, el empleado debe acercarse a las instituciones donde laboró y pedir en Recursos Humanos que elaboren un historial de sus años de servicio con sus planillas. En ese documento deben verse reflejados sus salarios, movimientos y cuotas patronales.

Así que, si usted se da cuenta de que le hacen falta cuotas en su historial, vaya y reclame sus aportes para que no le afecte su pensión.

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