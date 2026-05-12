¿Cuánto ganará Rodrigo Chaves al tener dos ministerios en el gobierno de Laura Fernández?

¿Cuánto ganará Rodrigo Chaves como ministro? Esta es la duda que muchos tienen después de que la presidenta Laura Fernández lo nombrara como jerarca del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de la Presidencia.

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Como mandatario, Rodrigo Chaves ganaba 2,9 millones de colones. Su salario como presidente, no obstante, no aumentó a 5.565.000 colones, monto que fue establecido en 2023, pues los nuevos salarios de los jerarcas del Gobierno fueron definidos durante su administración.

Es decir, el sueldo de Chaves no podía aumentar porque los nuevos montos del salario global solamente aplicaban para los nuevos funcionarios.

El salario de Rodrigo Chaves cambiará ahora que es ministro de Presidencia y de Hacienda. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Aunque Chaves no ganaba más que sus ministros durante los últimos tres años, su salario aumentará al convertirse en ministro, cuyo salario es de aproximadamente 4,17 millones de colones mensuales, cifra que el expresidente devengará a partir de ahora.

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¿Ganará doble al tener dos ministerios?

Aunque Rodrigo Chaves sea ministro de dos carteras, tanto de Hacienda como de la Presidencia, no ganará dos salarios.

La Ley de Salarios de la Administración Pública, específicamente el artículo 15, señala que ningún empleado público puede recibir dos o más sueldos.

De hecho, Laura Fernández indicó en el programa Nuestra Voz, de Amelia Rueda, que Chaves recibirá solo un salario.

Rodrigo Chaves recibirá solo un salario pese a que es jerarca de dos ministerios. (MARTIN BERNETTI/AFP)

No obstante, no especificó si este salario lo recibirá como ministro de la Presidencia o de Hacienda.

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