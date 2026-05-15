CNP reporta disminución en los precios de algunos productos: Agricultor explica por qué ocurre esta baja

El Consejo Nacional de Producción (CNP) dio a conocer los precios de los productos que variaron la semana pasada. Según los datos, el chile dulce, el repollo verde y la lechuga americana tuvieron una disminución muy considerable en su valor en las ferias del agricultor.

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Pero, ¿por qué ocurre esta disminución? Gerardo Tencio, agricultor y presidente de la Junta Nacional de Ferias del Agricultor, explicó los motivos.

Esta baja en el precio tiene que ver con la oferta y la demanda en cuanto al consumo de un producto. Si hay poca producción, los precios se van a disparar, según Tencio.

Algunos productos bajaron de precio en las ferias del agricultor, según el CNP. Foto: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ FLORES/jonathan Jimenez)

El presidente de la Junta Nacional de Ferias del Agricultor señaló que, por el momento, la producción no se ha visto muy afectada, pero en los próximos meses las cosas pueden cambiar.

“La nueva producción (es decir, los alimentos) se está viendo afectada. Los agricultores tenemos que poner más para el abono, los insumos y la gasolina”, dijo.

“Por ahora, este mes va a terminar con unos precios estables, pero el siguiente mes sí van a haber alzas de precios”, añadió.

Tencio comentó que tanto el conflicto en Medio Oriente como el clima afectan la producción.

¿Qué tanto bajaron?

El CNP indicó que la lechuga americana tuvo una variación de un 13,8% en el precio con respecto a la semana del 27 de abril al 1 de mayo.

La semana pasada se reportó un valor de 259 colones, mientras que la antepasada estaba en 300 colones.

Por otra parte, el chile dulce bajó de 485 a 390 colones.

El repollo verde tuvo una variación de un 10,7%, pasando de 431 a 385 colones.

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Otros productos cuyo valor también disminuyó son el aguacate Hass nacional y el tomate.

La cebolla seca amarilla y la piña grande tuvieron un aumento considerable en su precio.

Recordemos que la lista de precios que se publica corresponde al promedio por mercado de la semana anterior y se hace una comparación con los valores reportados en la semana antepasada.

El presidente de la Junta Nacional de las Ferias del Agricultor explicó que la variación en los precios se debe a la demanda y la oferta. Foto: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ FLORES/jonathan Jimenez)

El presidente de la Junta Nacional de Ferias del Agricultor señaló que esta baja de precios no es favorable para el agricultor porque el costo de producción no baja. Solo es favorable para el consumidor.

¿Cómo está la situación en los supermercados?

La situación es similar en los supermercados, pues el chile dulce y la lechuga americana también bajaron de precio.

En el caso del chile dulce, pasó de 573 a 504 colones, mientras que la lechuga bajó de 298 a 276 colones.

El banano, la cebolla seca amarilla, la papa blanca y el tomate también disminuyeron su valor.

Solamente el plátano, el aguacate Hass importado, la zanahoria y los huevos subieron de precio de forma considerable.

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