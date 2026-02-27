Nacional

Producto estrella en la cocina de los costarricenses subió de precio para este fin de semana, según CNP

El más reciente informe del Consejo Nacional de Producción revela aumentos en el precio de varios vegetales en supermercados y ferias del agricultor

Por Ingrid Hidalgo

¿Es de los que pone cebolla a sus platillos? Preste atención porque este ingrediente subió de precio en los supermercados, según el Consejo Nacional de Producción (CNP).

La cebolla seca amarilla pasó de 1.430 a 1.500 colones la semana pasada, de acuerdo con los datos publicados por el CNP este viernes.

Por otra parte, la papa blanca también subió de precio en los supermercados. Se reportó una variación de 4.3%, lo que significa que pasó de 1.388 a 1.448 colones.

Un cuchillo afilado, cortar despacio y ventilar el espacio son claves para evitar lágrimas al cortar cebolla.
La cebolla seca amarilla aumentó de precio en los supermercados, según el CNP. (Canva/Canva)

La zanahoria aumentó su valor también, pasando de 593 a 614 colones.

En los supermercados, el repollo verde bajó de precio. Ahora está en 613 colones. También disminuyó su valor el tomate (bajó a 1.336 colones), el chile dulce (535 colones) y el aguacate Hass importado (2.649 colones).

Lechuga subió en ferias del agricultor

En las ferias del agricultor hubo varios productos que subieron de precio, entre ellos, la lechuga americana.

Este ingrediente indispensable en las ensaladas tuvo una variación de 17.2% con respecto a la segunda semana de febrero. Es decir, subió de 273 a 320 colones, según los datos del CNP.

Otros productos que también subieron en las ferias del agricultor son el aguacate Hass nacional y el plátano.

El repollo verde, el chile dulce y la papa blanca bajaron de precio.

Feria del Agricultor
La lechuga americana subió de precio en las ferias del agricultor, así como otros productos, informó el CNP. Foto: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ FLORES/jonathan Jimenez)

¿Cambios en carnicerías?

De acuerdo con los datos del CNP, publicados este viernes, en las carnicerías no hubo grandes cambios en el precio de diferentes tipos de proteína.

Hubo aumentos y rebajas en el valor de las chuletas, la carne molida, el bistec y el pollo, pero no se sentirán en el bolsillo de los consumidores.

Mientras tanto, en los supermercados el precio de las carnes y pollo se mantuvieron.

