¿Qué aparatos consumen más electricidad en casa? Experto revela los peores enemigos del bolsillo

Hay muchos aparatos eléctricos que las personas tienen en sus hogares que podrían disparar el recibo de luz, por lo que es importante buscar una forma de aliviar el bolsillo.

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El ingeniero eléctrico Mayron Mayorga comentó que los artefactos que tienen resistencia y generan calor, como los calentadores de agua y la termoducha, son los que más consumen electricidad.

“Son equipos de mucha potencia. (...) Las secadoras de ropa necesitan una potencia alta para poder generar calor”, dijo.

Un experto en ingeniería eléctrica enumeró una serie de objetos que consumen mucha electricidad en casa. (Cortesía)

Los hornos y las cocinas también tienen un mayor consumo.

Existen otros objetos que también pueden jalar electricidad, como la refrigeradora y los aires acondicionados.

Una mala práctica que hacen las personas es dejar conectados los cargadores de celulares, computadoras o tabletas, aunque no los estén utilizando.

Las personas que dejan cargando su carro eléctrico toda la noche pueden recibir un incremento “bastante sustancial” en la factura de la luz.

Aunque no es un aparato, el experto señaló que los carros eléctricos pueden aumentar la factura si se deja cargando durante la noche. Fotografía: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

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Desconectarlos es la mejor opción

El experto señaló que la mejor opción para evitar que el recibo de luz se dispare es desconectar los artefactos.

Incluso, se deben desconectar aquellos artículos que no generan un mayor consumo, como Alexa (el dispositivo de asistencia de Amazon).

Otra buena práctica es buscar las horas adecuadas para utilizar, por ejemplo, la secadora.

“Hay que organizarse para que se utilice una o dos veces máximo a la semana”, dijo el experto.

El experto señaló que desconectar los aparatos de las tomas puede reducir el consumo de la electricidad. (Canva /Canva)

En el caso de las personas que se bañan con agua caliente, se debe cerrar la llave cuando no se esté utilizando el agua para bajar el consumo.

“Si usted se va a enjabonar, cierre la llave y cuando necesite enjuagarse, la vuelve a abrir”, comentó.

Mayorga recomendó a las personas verificar con un profesional la instalación eléctrica vieja de la casa o de un establecimiento, ya que también puede afectar la factura.

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