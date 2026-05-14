Docentes de colegio nocturno realizan paro de labores por falta de pago completo de sus salarios

Varios docentes están realizando un paro de labores en un centro educativo ubicado en Hatillo porque, aparentemente, no reciben el pago completo de su salario desde hace varios meses.

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Jason Rodríguez, docente del Colegio Nocturno de Hatillo, denunció la situación. Él comentó que desde febrero, en su caso, no le pagan las lecciones interinas, que completan su jornada laboral.

Desde la noche del miércoles 13 de mayo, los profesores no están impartiendo clases en protesta por su salario.

El paro de labores de este miércoles se efectuó desde las 5:50 p.m. hasta las 9:50 p.m.

Los docentes del Colegio Nocturno de Hatillo están en paro de labores desde el miércoles 13 de mayo porque, al parecer, desde mayo no les pagan el salario completo. (Imagen mejorada con ayuda de IA) (Colegio Nocturno de Hatillo/Jason Rodríguez/Colegio Nocturno de Hatillo/Jason Rodríguez)

En total, son 10 docentes del centro educativo ubicado en Hatillo los que no reciben el pago completo. Rodríguez señaló que le han pedido respuesta al Ministerio de Educación Pública (MEP) sobre el motivo por el cual no les han hecho el depósito y, según el docente, al parecer, no hay presupuesto.

“La problemática viene desde febrero. Nosotros hemos dado chance, pero el Ministerio de Educación Pública dice que no hay presupuesto. No han querido solucionar los problemas de pago”, dijo.

“Hablamos con la directora, quien apoya mucho al personal, y ella ha intentado por todos los medios, pero no ha recibido una respuesta positiva”, añadió.

Los educadores afectados le piden al MEP normalizar el pago completo, incluyendo la totalidad de las lecciones, el pago retroactivo desde el 1.° de febrero, entre otras solicitudes.

Jason Rodríguez comentó que las autoridades educativas han indicado que les iban a pagar el retroactivo, pero no les ha llegado el dinero.

“Intentamos, de manera pacífica, mandando oficios al MEP, por ejemplo, uno donde la directora les hace ver la falta de pago, pero no nos definen nada”, señaló.

Contactamos a Yannina Rojas, directora del colegio, para que también nos comentara sobre la situación de los docentes; sin embargo, no obtuvimos respuesta.

Más de 200 mil colones perdidos

En el caso de Jason Rodríguez, él trabaja 48 lecciones, aunque su propiedad es de 40 lecciones, y al completar las 48 puede recibir el pago correspondiente. Sin embargo, denunció que las autoridades no le reconocen las ocho lecciones interinas; es decir, le pagan solamente 40 lecciones.

“Estoy trabajando jornadas laborales completas, pero con pago incompleto”, dijo. “Esas ocho lecciones interinas representan más de 120.000 colones quincenales; o sea, estamos hablando de casi 250.000 colones mensuales, más o menos”, añadió.

No solo él, sino también otros docentes sufren por el pago incompleto, pues varios tienen alquileres y préstamos por pagar.

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“Hay incumplimiento de nuestra parte en el pago de las cuentas, por ejemplo, el alquiler o el préstamo de la casa. Hay compañeros que tienen ese préstamo. También se nos atrasa el pago de residuos, agua, luz y teléfono”, dijo.

Los educadores deben recurrir a otros métodos de pago improvisados, como el uso de tarjetas de crédito o pedirles dinero a familiares para pagar algunas cuentas. Sin embargo, esto hace que se endeuden más.

Los docentes denunciaron que desde febrero no les pagan el salario completo. En el caso de Jason Rodríguez, no le reconocen las 8 lecciones interinas. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Continúan en paro de labores este jueves

Jason Rodríguez comentó a La Teja que la noche de este jueves 14 de mayo continuarán en paro de labores hasta que las autoridades respondan a sus peticiones. Los docentes esperan que una autoridad del MEP se apersone y firme un acuerdo con ellos sobre el pago del dinero faltante.

“Llevamos casi siete quincenas sin recibir el pago completo. Se nos adeudan recargos, lecciones interinas, lecciones de planeamiento y hasta la dedicación exclusiva de la directora de la institución”, indicó el docente.

Este jueves cerrarán las calles aledañas al centro educativo ubicado en Hatillo. Los educadores realizarán una manifestación pacífica desde las 5:30 p.m.

Consultamos al MEP sobre la situación que está ocurriendo en el Colegio Nocturno de Hatillo, pero estamos a la espera de la respuesta.

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