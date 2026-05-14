¿Ya hay casos de hantavirus en Costa Rica? Ministerio de Salud hace seria advertencia

El hantavirus ha llamado la atención en los últimos días después de que se reportaran casos en pasajeros que viajaban en el crucero MV Hondius, operado por Oceanwide Expeditions, y además, ha generado preocupación porque el brote se extienda a nivel mundial.

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Una duda que muchos han tenido es: ¿hay casos de hantavirus en Costa Rica? El Ministerio de Salud afirmó que no.

“El Ministerio de Salud señala que los brotes reportados internacionalmente se mantienen bajo vigilancia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), particularmente aquellos relacionados con el crucero donde recientemente se identificaron casos”, indicó.

El Ministerio de Salud aclaró si se han reportado casos de hantavirus en Costa Rica. (Foto de Joao Luiz Bulcao / Hans Lucas vía AFP) (JOAO LUIZ BULCAO/Hans Lucas via AFP)

Las autoridades dieron recomendaciones para aquellas personas que residen en países donde se han reportado casos o que planean viajar a dichos lugares.

Por ejemplo, deben mantener los hogares y los espacios de trabajo limpios y ordenados.

Asimismo, se deben sellar las grietas, orificios y posibles accesos para roedores y almacenar alimentos en recipientes herméticos.

Se debe evitar barrer o aspirar excrementos de roedores en seco.

Por otra parte, se deben humedecer previamente las áreas contaminadas antes de limpiarlas y lavarse las manos a menudo, especialmente después de limpiar la casa o espacios de trabajo.

El hantavirus se transmite de animales a personas; cada tipo de esta enfermedad está asociado a una especie específica de roedor.

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¿Cómo se contagia una persona de hantavirus?

Las personas pueden contagiarse cuando tienen contacto con la orina, heces o saliva de roedores infectados.

Además, pueden enfermarse al inhalar polvo contaminado con orina, heces o saliva, especialmente en lugares cerrados o con poca ventilación.

El Ministerio de Salud explicó que esta enfermedad puede presentarse de dos formas graves, dependiendo de la región del mundo.

Se reportó un brote de hantavirus en un crucero. Varios pacientes han sido contagiados, mientras que tres pasajeros han muerto. (Foto de Christophe Archambault / AFP) (CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP)

En el caso de América, las personas pueden sufrir síndrome cardiopulmonar, afectando principalmente los pulmones y el corazón. Esta condición puede provocar dificultad respiratoria y complicaciones cardíacas.

En Europa y Asia, los pacientes pueden tener fiebre hemorrágica con síndrome renal, afectando los riñones. También se pueden generar sangrados y daños en los vasos sanguíneos.

Actualmente, no existe un tratamiento específico para el hantavirus.

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