Juzgado impone medida cautelar contra Fabricio Alvarado en casos de presunto abuso sexual

El exdiputado Fabricio Alvarado conoció este miércoles la medida cautelar impuesta por el Juzgado Penal de Desamparados mientras continúa la investigación por tres casos de presunto abuso sexual.

LEA MÁS: Por este motivo jerarca del Poder Judicial no asistirá a reunión convocada por Laura Fernández

Eric Ramos, abogado del exlegislador, confirmó a La Teja que Alvarado no puede contactar, perturbar ni interferir con las presuntas víctimas y testigos.

“Las medidas cautelares que solicitó la Fiscalía son no acercarse a las denunciantes ni a los testigos durante todo el proceso. La defensa estuvo de acuerdo con esas medidas, que fueron impuestas por la señora jueza hoy a las 2:30 p.m.”, dijo.

Fabricio Alvarado no puede acercarse a las presuntas víctimas ni a los testigos. (Esteban Bermudez/ebermudez)

Esta medida le fue impuesta un día después de que él se presentara a la Fiscalía General en San José para cumplir con la indagatoria sobre los cargos de los que se le acusa.

LEA MÁS: BCR actualizó lista de fallecidos que dejaron dinero en sus cuentas, así pueden solicitarlo los familiares

Casos de presunto abuso sexual

Alvarado enfrenta tres casos de presunto abuso sexual. Una de las denunciantes es la exlegisladora Marolin Azofeifa, quien aseguró que los hechos que habrían ocurrido entre 2018 y 2025.

La segunda denuncia fue interpuesta por una joven de apellido Castillo, quien señaló que los hechos habrían ocurrido en 2006, cuando tenía 13 años. Se desconocen los detalles del tercer caso.

El exdiputado negó todas las acusaciones en su contra.

Fabricio Alvarado conoció la medida cautelar este miércoles 13 de mayo. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

LEA MÁS: Víctor Carvajal renuncia al SBD tras denuncia ante Fiscalía por su nombramiento