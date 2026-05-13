Por este motivo jerarca del Poder Judicial no asistirá a reunión convocada por Laura Fernández

La presidenta Laura Fernández convocó a cuatro jerarcas del Poder Judicial a una reunión en Casa Presidencial para discutir sobre las prioridades del gobierno en temas judiciales.

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Entre los jerarcas invitados están Orlando Aguirre, magistrado y presidente de la Corte Suprema de Justicia; Patricia Solano, magistrada y presidenta de la Sala Tercera; Carlo Díaz, fiscal general de la República; y Michael Soto, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Sin embargo, uno de ellos no asistirá a la reunión convocada por la presidenta.

Se trata de Carlo Díaz. Él no acudirá porque tiene otros compromisos que fueron adquiridos antes de que se extendiera la invitación.

Laura Fernández convocó al Poder Judicial a una reunión en Casa Presidencial. El fiscal general Carlo Díaz no podrá asistir. (Photo by Marvin RECINOS / AFP) (MARVIN RECINOS/AFP)

“El fiscal general, Carlo Díaz, confirmó que el Ministerio Público recibió la invitación e indicó que la institución participará. En este caso, lo hará la fiscal subrogante, Karen Valverde”, indicó el Ministerio Público.

Díaz aseguró que la Fiscalía mantiene su compromiso “en la lucha contra la delincuencia, la corrupción, el narcotráfico y todas las formas de criminalidad que afectan al país”.

Por otra parte, Michael Soto confirmó su asistencia al encuentro entre el Poder Judicial y el Ejecutivo.

Se consultó a la Corte si don Orlando Aguirre y doña Patricia Solano estarán presentes en la reunión, pero estamos a la espera de la confirmación.

El fiscal general Carlo Díaz no participará en la reunión con los otros jerarcas del Poder Judicial y Laura Fernández. (Jose Cordero/José Cordero)

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Encuentro se realizará el lunes 18 de mayo

La reunión entre Laura Fernández y los jerarcas del Poder Judicial se realizará el lunes 18 de mayo en Casa Presidencial.

La presidenta señaló que piensa plantear las prioridades de su gobierno en cuanto a las “reformas profundas que necesita el Poder Judicial para convertirlo en un poder al servicio de los costarricenses” y hacer frente, en una cruzada nacional, al crimen organizado y al narcotráfico.

“No voy a consentir que nuestro país siga teniendo el desprestigio judicial que lamentablemente hoy vivimos”, indicó.

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