Escuela en Cartago declarada Patrimonio Histórico opera en condiciones que preocupan a la Defensoría

Una escuela ubicada en Juan Viñas, en Cartago, se encuentra en tan malas condiciones que generan preocupación.

LEA MÁS: Una de las nuevas diputadas anuncia que dejará la Asamblea Legislativa por varios meses por un gran motivo

La Defensoría de los Habitantes dio a conocer las deterioradas condiciones en las que se encuentra la escuela Cecilio Lindo Morales, las cuales vulneran el derecho a una educación de calidad y en condiciones dignas para los 329 estudiantes y el personal que asisten a diario a este centro educativo.

Entre los hallazgos, la escuela no cumple con la Ley N.° 7600, que busca garantizar el derecho a la accesibilidad, educación, salud, trabajo y participación en igualdad de condiciones.

“Carece de rampas para su ingreso y tiene seis pequeños servicios sanitarios para toda la población (estudiantes, personal y visitas)”, indicó.

Defensoría alerta que escuela en Juan Viñas se encuentra en deterioradas condiciones que pone en riesgo a los estudiantes y el personal. (Defensoría de los Habitantes/Defensoría de los Habitantes)

Asimismo, los cielos rasos de la escuela están deteriorados, lo que pone en riesgo la seguridad de los estudiantes y del personal. La instalación eléctrica también está muy dañada y sin entubar.

La Defensoría encontró extintores que se pueden utilizar en caso de incendios; sin embargo, todos están vencidos. Las rutas de evacuación tampoco están señalizadas.

LEA MÁS: ¿Se va en huecos o frena mal? El error de 250 mil colones que cometen los choferes por no revisar el carro

No tienen un playground adecuado

Los niños no pueden disfrutar sus recreos en el playground porque está deteriorado.

Incluso, tiene estructuras de metal con partes expuestas que pueden herir a los estudiantes.

Defensoría alerta que escuela en Juan Viñas se encuentra en deterioradas condiciones que pone en riesgo a los estudiantes y el personal. (Defensoría de los Habitantes/Defensoría de los Habitantes)

Tiene orden sanitaria desde 2021

La Defensoría señaló que este centro educativo cuenta con una orden sanitaria desde el 2021 y, a pesar de ello, continúa operando.

“Se constata que el centro educativo opera bajo una orden sanitaria vigente desde el año 2021, a la cual no se le ha dado seguimiento por parte de ninguna de las instancias involucradas”, indicó.

Por estas condiciones, la Defensoría continuará supervisando las condiciones en las que se encuentran los estudiantes y el personal docente y administrativo.

Además, hizo un llamado para que las autoridades educativas atiendan las necesidades de esta escuela.

Defensoría alerta que escuela en Juan Viñas se encuentra en deterioradas condiciones que pone en riesgo a los estudiantes y el personal. (Defensoría de los Habitantes/Defensoría de los Habitantes)

“Es importante destacar que la escuela ha sido declarada Patrimonio Histórico y Arquitectónico y, en ese sentido, el Centro de Patrimonio está dispuesto a colaborar en la elaboración de los planes constructivos en el momento que se requiera para la intervención de la escuela”, comunicó.

LEA MÁS: ¿Jugó Chances? Estos fueron los números ganadores del sorteo