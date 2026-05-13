Víctor Carvajal renuncia al SBD tras denuncia ante Fiscalía por su nombramiento

El exministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Víctor Carvajal, renunció al cargo como director interino del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), después de que se denunciara su nombramiento ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.

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“La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción informó que recibió por incompetencia la causa 26-000016-1878-PE, en la cual se denunciaron los hechos de su interés. Por ser un caso de recién ingreso, el expediente será analizado y luego se procederá según corresponda”, indicó la Fiscalía ante la consulta de este medio.

El SBD indicó que la renuncia de Carvajal se da en respuesta a la medida cautelar dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo que impide realizar un nombramiento permanente hasta que se resuelva el proceso judicial correspondiente.

El exministro Víctor Carvajal renunció al SBD tras cuestionamientos. Se presentó una denuncia en su contra ante la Fiscalía especializada en investigación de posible corrupción. (Rafael Pacheco Granados)

“Este acuerdo adoptado no constituye un nombramiento de directora ejecutiva ni modifica la condición actual de vacancia de la plaza, sino que corresponde a un recargo temporal de funciones de naturaleza administrativa”, señaló.

Hilda Arroyo Bolaños, actual directora comercial y de desarrollo del SBD, asumirá las funciones relacionadas con la dirección ejecutiva de la secretaría técnica de forma temporal.

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Renunció al MAG para asumir puesto en SBD

Víctor Carvajal renunció al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) el pasado 14 de abril y días después asumió el cargo de director ejecutivo de forma interina en el SBD.

Sin embargo, se interpuso una denuncia en su contra ante la fiscalía especializada en investigar presunta corrupción.

Al parecer, cuando se lanzó el concurso para esta plaza, Carvajal era miembro del Consejo Rector del SBD, el cual tiene la potestad de nombrar y remover miembros de la dirección ejecutiva.

Para este puesto se postularon 105 personas con amplia experiencia en bancos estatales, bancos privados, grupos financieros y entidades como cooperativas, según CR Hoy; sin embargo, el exministro asumió el puesto de forma interina pese a que no contaba con dominio avanzado del inglés ni con una maestría en Desarrollo Económico y Políticas Públicas en su currículum.

El concurso para la plaza de la dirección ejecutiva fue suspendido por una orden judicial.

Antes de asumir el cargo de director ejecutivo interino del SBD, era ministro de Agricultura y Ganadería en el gobierno de Rodrigo Chaves.

Este medio consultó al SBD si existía un acta donde se nombró a Víctor Carvajal como director ejecutivo de forma interina y los motivos por los cuales se le designó el cargo, pero al cierre de esta nota no nos llegó la información solicitada.

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