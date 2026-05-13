Fabricio Alvarado conocerá este miércoles si le imponen las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía

El caso contra el exdiputado Fabricio Alvarado por presunto abuso sexual continúa y este miércoles se conocerá si se le impondrán medidas cautelares.

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La Fiscalía solicitó medidas cautelares en contra del exlegislador. Este medio consultó a las autoridades cuáles medidas pidieron, pero estamos a la espera de su respuesta.

Asimismo, se hizo la misma consulta a Eric Ramos, abogado de Fabricio Alvarado, así como sobre su postura ante la solicitud de la Fiscalía; sin embargo, también estamos atentos a la información.

Fabricio Alvarado conocerá este miércoles si se le impondrán medidas cautelares. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Esta audiencia se dará un día después de que Alvarado se presentara en la Fiscalía General en San José para cumplir con la indagatoria sobre los cargos de los que se le acusa.

El exdiputado enfrenta tres casos de presunto abuso sexual. Una de las supuestas víctimas es la exlegisladora Marolin Azofeifa, quien denunció los hechos que habrían ocurrido entre 2018 y 2025.

Una joven de apellido Castillo también lo denunció por 10 presuntos delitos que habrían sucedido en 2006, cuando tenía 13 años.

El tercer caso se trata de otra mujer mayor de edad, cuya identidad se desconoce.

Alvarado negó todas las acusaciones de presunto abuso sexual.

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Denunciantes solicitaron medidas cautelares contra el exdiputado

Hace unos días, los equipos legales de Marolin Azofeifa y de las otras denunciantes solicitaron medidas cautelares contra el también excandidato presidencial.

Dicha petición se hizo cuando Alvarado se encontraba fuera del país.

Entre las medidas que solicitaron estaban el arresto domiciliario con tobillera electrónica, impedimento de salida del país, entrega de pasaportes y prohibición de acercarse a las víctimas.

Los equipos legales de las denunciantes también pidieron medidas cautelares contra el exdiputado Fabricio Alvarado hace unos días. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

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