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Autoridades allanan el hospital Calderón Guardia

La CCSS dice que es respetuosa del debido proceso y de las diligencias que realizan las autoridades

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Por Ingrid Hidalgo

Las autoridades judiciales se encuentran allanando el hospital Calderón Guardia este miércoles 13 de mayo.

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El centro médico le dijo a este medio que el operativo se está realizando por una investigación en curso, sin especificar de qué se trataba.

“La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) confirma que autoridades judiciales realizan diligencias en el Hospital Calderón Guardia y en el Componente de Innovación y Salud Digital (CISADI), relacionadas con una investigación en curso”, fue lo que informaron.

Hospital Calderón Guardia, fachada
Allanan el hospital Calderón Guardia este miércoles. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La institución señaló que está en plena disposición de colaborar con las autoridades judiciales y, además, facilitará la información requerida.

“Por tratarse de una investigación judicial en desarrollo, la CCSS será respetuosa del debido proceso y de las diligencias que realizan las autoridades”, dijo.

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No hay afectación en hospital

Aunque las autoridades judiciales estén allanando el centro médico ubicado en San José, los servicios continúan operando.

“Los servicios continúan operando con normalidad y sin afectación en la atención de los usuarios”, informó.

Hospital Calderón Guardia, fachada
Los servicios en el hospital continúan operando con normalidad pese al allanamiento. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

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