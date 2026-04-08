Sucesos

Hombre es trasladado crítico tras ser herido en el cuello con cuchillo en Curridabat

La víctima fue atendida de emergencia por la Cruz Roja tras sufrir una herida de arma blanca en el cuello

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Por Silvia Coto

Un hombre se encuentra en condición crítica luego de ser atacado con cuchillo la noche de este miércoles en Curridabat.

Según el reporte de la Cruz Roja, la emergencia fue atendida cuando los alertaron sobre un hombre con una herida de gravedad en el cuello.

Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
La Cruz Roja atendió al hombre herido en Curridabat. Foto: Cruz Roja Costarricense

Los socorristas brindaron atención en el sitio y, debido a la severidad de la lesión, trasladaron al paciente en condición crítica al Hospital Calderón Guardia.

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De momento, no han trascendido detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el ataque, ni sobre la identidad de la víctima.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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