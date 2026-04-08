Hombre es trasladado crítico tras ser herido en el cuello con cuchillo en Curridabat

Un hombre se encuentra en condición crítica luego de ser atacado con cuchillo la noche de este miércoles en Curridabat.

Según el reporte de la Cruz Roja, la emergencia fue atendida cuando los alertaron sobre un hombre con una herida de gravedad en el cuello.

La Cruz Roja atendió al hombre herido en Curridabat. Foto: Cruz Roja Costarricense

Los socorristas brindaron atención en el sitio y, debido a la severidad de la lesión, trasladaron al paciente en condición crítica al Hospital Calderón Guardia.

LEA MÁS: Policía llegó por cabecillas de banda Los Chacales y ocurrió lo inesperado

De momento, no han trascendido detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el ataque, ni sobre la identidad de la víctima.