Policía llegó por cabecillas de banda Los Chacales y ocurrió lo inesperado

Dos hombres conocidos como “Guty Chacal” y “Jorgito Chacal” supuestos líderes de “ Los Chacales” son buscados por la Policía de Control de Drogas (PCD), tras lograr escapar de un operativo realizado la madrugada de este miércoles en Cartago.

“Los Chacales” son señalados como sospechosos de ser uno de los focos de violencia que azota la provincia en los últimos meses.

La PCD mantiene el operativo de búsqueda contra los sospechosos. (Alonso Tenorio)

Según las autoridades, los sospechosos iban a ser detenidos durante una serie de allanamientos; sin embargo, habrían sido alertados previamente, lo que les permitió darse a la fuga antes de la llegada de los agentes.

Los operativos se desarrollan en el sector de San Nicolás de La Lima, donde la PCD intervino una vivienda y un búnker que, según las investigaciones, eran utilizados por los sospechosos.

El director de la PCD, Stephen Madden, dijo a Noticias Repretel que estas acciones forman parte de la estrategia para frenar la ola de homicidios y la creciente criminalidad que afecta a Cartago.

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Además, indicó que este grupo criminal ha operado durante décadas bajo una estructura familiar.

“Guty Chacal” sería el principal líder, y su hermano “Jorgito Chacal” el segundo al mando.

Los operativos para dar con los sospechosos se mantienen en la provincia