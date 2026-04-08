Paseo de Semana Santa terminó en tragedia: cabezal les cayó encima y acusan que tardía atención les arrebató a su hijo

Lo que comenzó como un paseo familiar de Semana Santa terminó en una tragedia que hoy tiene a una familia destrozada por la muerte de su hijo.

Hanzel Steven Cubillo Valverde, de 34 años, falleció la madrugada del 6 de abril después de haber sufrido un accidente de tránsito ocurrido el Sábado Santo a las 2 de la tarde en Monterrey de San Carlos.

Hanzel Cubillo falleció en un accidente de tránsito sus papás no encuentran consuelo ante la tragedia (Cortesía/Cortesía)

Según relataron sus papás Edwin Cubillo Ángulo y Grettel Valverde Rivera, ellos son vecinos de San Ramón, pero se fueron a pasar los días santos con familiares en San Carlos porque a su hijo le gustaba mucho salir.

Hanzel era autista, tenía algunas situaciones de conducta y usaba pañales, dependía de sus padres para todo; para él era una felicidad salir.

En el carro, además de la pareja y su hijo, iba Merlin Rivera, el hermano de doña Grettel. Ellos ya regresaban luego de pasar un día precioso en río Celeste y otros lugares de Guatuso.

“Eran las 2 de la tarde, mi hermano es sobreviviente de cáncer en la cabeza, lo habían desahuciado y a esa hora le sonó la alarma del tratamiento que se toma”, dijo doña Grettel.

Ellos ya regresaban del paseo cuando, a unos dos kilómetros de la delegación policial en dirección hacia La Fortuna, se dio la desgracia.

Hanzel Cubillo falleció en un accidente de tránsito luego de un paseo de Semana Santa. Foto: Facebook Noticias Fortuna (Cortesía/Cortesía)

Grettel relató que ellos iban en el carro despacio.

“El tráiler venía demasiado rápido, yo le dije a mi esposo: vea cómo viene, vea cómo se hace el tráiler. No pensamos que nos iba a caer encima; en una curva el carretón agarró para donde nosotros, mi esposo frenó, el carretón se llevó el cabezal, nos chocó y fue donde nos cayó, el cabezal se arrecostó a nosotros y nos prensó contra un paredón, fue algo demasiado horrible.

“Las personas que estaban cerca llegaron a ayudarnos para tratar de salir, quedamos atrapados; mi esposo pudo salir por una ventana, pero para sacar a mi hijo hubo que hacer un boquete para sacarlo por el paredón y la ventana porque no pasaba”.

Merlin era el más grave en el accidente, doña Grettel contó que sufrió fractura de la columna, otras en la pelvis, una en un pie y el esternón.

“Mi hermano está muy mal. Él convulsionó y yo suplicaba ayuda. Mi esposo sufrió muchos golpes, pero él está bien. Yo tengo seis costillas quebradas y un hematoma muy grande”, dijo.

Doña Grettel llora desconsolada al recordar que su hijo le gritaba: “mami, mami, ay Dios”, pero él se veía bien en lo que cabía.

Sin embargo, el dolor de la familia no terminó en el accidente.

El padre del joven asegura que su hijo no recibió la atención adecuada en los centros médicos a los que fue trasladado inicialmente.

“Mi hijo murió porque pasó mucho tiempo para que lo atendieran como él necesitaba”, afirmó don Edwin.

De acuerdo con el relato, Hanzel fue llevado primero a la clínica de La Fortuna, donde, según la familia, no fue examinado a profundidad.

Posteriormente, fue trasladado al hospital de San Carlos, donde aseguran que la atención también fue tardía.

Horas de angustia

“En la clínica de La Fortuna ni siquiera lo examinaron y me preguntaron si él se golpeó; le dolía la pancita, pero él no se puede expresar bien solo dice palabras y entonces decían que seguro es que él era así. Era tanto el dolor que lo acostaron y a las 9 de la noche nos llevaron al Hospital de San Carlos”, relató.

La mamá cuenta que los mandaron a hacer fila y que a ella la dieron de alta porque las costillas se van a ir recuperando, y a su hijo no lo revisaron más y le dieron el alta.

“Teníamos que esperar que vinieran a recogernos, entonces nos mandaron para afuera; a mi hijo no me lo revisaron. En eso estalló en vómito; si le hubieran revisado su pancita se hubieran dado cuenta si tenía algo y yo tendría a mi hijo conmigo”, dijo la mamá.

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Doña Grettel asegura que su hijo comenzó a empeorar con el paso de las horas.

“Se empezó a poner amarillo; al decirle otra vez a los médicos le pusieron un suero y cada hora le preguntaban si vomitaba más o no”, relató.

“La hija de mi cuñada se fue y nos defendió y les dijo: si no le prestan atención, yo voy a llamar a la prensa, lo tienen desde ayer aquí, no le han revisado ni un pelo. En eso una enfermera lo pasó y lo revisaron, le hicieron un TAC; ya vomitaba caca, estaba contaminado, estaba inquieto, se acostaba en el suelo, le pusieron una cobija, estaba muy mal. Un doctor apenas lo vio dijo que él tenía algo en el colon, se estaba poniendo amarillo, se lo llevaron a sala de cirugía”.

Hanzel luchó por vivir, pero ya era muy tarde: a las 5:30 de la mañana de este lunes murió.

“El doctor me dijo que lo dejaron mucho tiempo y se había contaminado por los intestinos. Mi hijo tenía su condición, pero nunca enfermó, era muy sanito, yo lo cuidaba mucho, con todo mi amor, lo llevaba a los controles de salud, cómo duele esto”, dijo.

Encima de todo este dolor, la principal angustia que la familia tiene es que no cuentan con recursos para darle el último adiós.

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El cuerpo lo entregan hoy y esperan enterrarlo mañana en Valle de Paz, en San Ramón. Ahorita la mamá, que es pensionada por aneurisma, y su esposo, que es operario, tienen una deuda de un millón por gastos del funeral; ellos están abatidos por el dolor, la preocupación y la necesidad.

El SINPE para ayudar a esta familia es 8659-1759 a nombre de Edwin Cubillo.

La Teja consultó a la CCSS sobre el caso y aseguraron que darán una respuesta, pero esta se encuentra en trámite.