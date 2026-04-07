Contra el tiempo y el terreno: así rescataron a dos niños en zona remota de Chirripó

Tras una intensa jornada de 12 horas de trabajo, la Cruz Roja logró el rescate de dos niños en la comunidad de Tolokkicha, en Chirripó.

El operativo se desarrolló durante la noche del lunes, luego de que se alertara sobre una emergencia con dos niños de 3 y 13 años.

La Cruz Roja trasladó a los menores al hospital luego de 12 horas de rescate (Cruz Roja/cruz roja)

El menor, de 3 años, presentaba una afectación respiratoria severa, mientras que el de 13 años sufrió un golpe importante en una de sus extremidades inferiores producto de una caída.

Dos niños fueron rescatados en el Chirripó

Para atender la emergencia, la Benemérita movilizó a 10 rescatistas y a 4 vehículos. No obstante, debido a las condiciones del terreno y el difícil acceso, el equipo debió caminar aproximadamente 12 horas en total —seis de ida y seis de regreso— para lograr trasladar a los pacientes hasta un centro médico.

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Según las declaraciones brindadas por Daniel Umaña, rescatista de la zona, el operativo fue especialmente complejo por las condiciones geográficas y la lejanía del lugar.

Uno de los menores fue trasladado en condición crítica al Hospital William Allen y el otro en condición urgente.