Gobierno nombra a Víctor Carvajal en importante cargo en medio de cuestionamientos

El exdirector interino del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y exministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Carvajal, fue nombrado como viceministro de Hacienda.

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Este nombramiento se realiza un día después de que el SBD anunciara la renuncia de Carvajal como director interino.

“Este jueves 14 de mayo, Víctor Julio Carvajal Porras fue juramentado por la señora Laura Fernández Delgado, presidenta de la República, como viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda”, indicó la institución en un comunicado.

El gobierno nombró a Víctor Carvajal como viceministro de Hacienda, un día después de que se anunciara su renuncia al Sistema de Banca para el Desarrollo. (Ministerio de Hacienda/Ministerio de Hacienda)

Trabajará junto con el expresidente Rodrigo Chaves, quien ahora es ministro de Hacienda, y Luis Antonio Molina, viceministro de Egresos.

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Renuncia de Carvajal al SBD

Víctor Carvajal renunció al cargo como director interino del SBD después de que se denunciara su nombramiento ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.

El SBD indicó que la salida de Carvajal se da en respuesta a la medida cautelar dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo, que impide realizar un nombramiento permanente hasta que se resuelva el proceso judicial correspondiente.

La actual directora comercial y de desarrollo del SBD, Hilda Arroyo Bolaños, asumió las funciones de forma temporal.

Antes de ocupar el cargo como director interino, Carvajal fue ministro de Agricultura y Ganadería. Él renunció el pasado 14 de abril y unos días después asumió el puesto en el SBD.

Víctor Carvajal fue ministro de Agricultura y Ganadería después de que ostentara el cargo de director interino del SBD. (Rafael Pacheco Granados)

Se le cuestionó porque, aparentemente, cuando se lanzó el concurso para esta plaza, él era miembro del Consejo Rector del SBD, el cual tiene la potestad de nombrar y remover miembros de la dirección ejecutiva.

Para la dirección ejecutiva se postularon 105 personas; sin embargo, el concurso para la plaza fue suspendido por una orden judicial.

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