Esta entidad bancaria ofrece apartamentos, casas y terrenos con descuentos de hasta 35%

Si está en busca de casa, apartamento o un lote donde pueda construir su hogar de ensueño o un comercio, el BAC tiene varias opciones disponibles.

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En su sitio web, la entidad bancaria ofrece una variedad de viviendas y terrenos en distintos lugares del país con descuentos.

Este medio escogió algunas opciones que se encuentran; sin embargo, si usted quiere ver todas las ofertas, puede encontrarlas aquí.

Apartamento en Santa Ana

El BAC ofrece propiedades, entre ellas casas, apartamentos y lotes, en diferentes partes del país y con descuentos. (BAC/BAC)

Finca 1-141486-F-000

Ubicación: San José, Santa Ana, Piedades, 800 metros al oeste de la Iglesia Católica de Piedades, contiguo al cementerio Condominio Panorama.

San José, Santa Ana, Piedades, 800 metros al oeste de la Iglesia Católica de Piedades, contiguo al cementerio Condominio Panorama. Área total: 119 m²

119 m² Área de construcción: 105 m²

105 m² Precio inicial: $91.062 (unos ¢41 millones)

$91.062 (unos ¢41 millones) Descuento: 35%

35% Precio final: $59.190 (unos ¢26 millones)

$59.190 (unos ¢26 millones) Contacto: ventadepropiedades@baccredomatic.cr

Casa en Cartago

El BAC ofrece propiedades, entre ellas casas, apartamentos y lotes, en diferentes partes del país y con descuentos. (BAC/BAC)

Finca 3-173556-F-000

Ubicación: Heredia, Heredia, Ulloa. Condominio Allegro, filial 7-4.

Heredia, Heredia, Ulloa. Condominio Allegro, filial 7-4. Área total: 152 m²

152 m² Área de construcción: 117,55 m²

117,55 m² Precio inicial: $142,178 (unos ¢64 millones)

$142,178 (unos ¢64 millones) Descuento: 15%

15% Precio final: $120,852 (unos ¢54 millones)

$120,852 (unos ¢54 millones) Contacto: ventadepropiedades@baccredomatic.cr

Apartamento en Heredia

El BAC ofrece propiedades, entre ellas casas, apartamentos y lotes, en diferentes partes del país y con descuentos. (BAC/BAC)

Finca 4-131705-F-000

Ubicación: Heredia, Heredia, Ulloa. Condominio Allegro, filial 7-4.

Heredia, Heredia, Ulloa. Condominio Allegro, filial 7-4. Área total: 126,72 m²

126,72 m² Área de construcción: 95,68 m²

95,68 m² Precio inicial: $191,871 (unos ¢86 millones)

$191,871 (unos ¢86 millones) Descuento: 20%

20% Precio final: $153,497 (unos ¢69 millones)

$153,497 (unos ¢69 millones) Contacto: ventadepropiedades@baccredomatic.cr

Lote en Orotina

El BAC ofrece propiedades, entre ellas casas, apartamentos y lotes, en diferentes partes del país y con descuentos. (BAC/BAC)

Finca 2-324135-000

Ubicación: Alajuela , Orotina, Hacienda Vieja. De la Escuela de Hacienda Vieja, 2 Km al este.

Alajuela , Orotina, Hacienda Vieja. De la Escuela de Hacienda Vieja, 2 Km al este. Área total: 952,76 m²

952,76 m² Precio inicial: $97.801 (unos ¢43 millones)

$97.801 (unos ¢43 millones) Descuento: 30%

30% Precio final: $68,460 (unos ¢30 millones)

$68,460 (unos ¢30 millones) Contacto: ventadepropiedades@baccredomatic.cr

Lote en Atenas

El BAC ofrece propiedades, entre ellas casas, apartamentos y lotes, en diferentes partes del país y con descuentos. (BAC/BAC)

Finca 2-336919-000

2-336919-000 Ubicación: Alajuela, Atenas, Jesús. Quebradas Lote 39

Alajuela, Atenas, Jesús. Quebradas Lote 39 Área total: 7.066,09 m²

7.066,09 m² Precio inicial: $59,295 (unos ¢26 millones)

$59,295 (unos ¢26 millones) Descuento: 30%

30% Precio final: $41,507 (unos ¢18 millones)

$41,507 (unos ¢18 millones) Contacto: ventadepropiedades@baccredomatic.cr

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