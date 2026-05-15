Esta entidad bancaria ofrece apartamentos, casas y terrenos con descuentos de hasta 35%

Si está en busca de casa, apartamento o un lote donde pueda construir su hogar de ensueño o un comercio, el BAC tiene varias opciones disponibles.
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En su sitio web, la entidad bancaria ofrece una variedad de viviendas y terrenos en distintos lugares del país con descuentos.
Este medio escogió algunas opciones que se encuentran; sin embargo, si usted quiere ver todas las ofertas, puede encontrarlas aquí.
Apartamento en Santa Ana
- Finca 1-141486-F-000
- Ubicación: San José, Santa Ana, Piedades, 800 metros al oeste de la Iglesia Católica de Piedades, contiguo al cementerio Condominio Panorama.
- Área total: 119 m²
- Área de construcción: 105 m²
- Precio inicial: $91.062 (unos ¢41 millones)
- Descuento: 35%
- Precio final: $59.190 (unos ¢26 millones)
- Contacto: ventadepropiedades@baccredomatic.cr
Casa en Cartago
- Finca 3-173556-F-000
- Ubicación: Heredia, Heredia, Ulloa. Condominio Allegro, filial 7-4.
- Área total: 152 m²
- Área de construcción: 117,55 m²
- Precio inicial: $142,178 (unos ¢64 millones)
- Descuento: 15%
- Precio final: $120,852 (unos ¢54 millones)
- Contacto: ventadepropiedades@baccredomatic.cr
Apartamento en Heredia
- Finca 4-131705-F-000
- Ubicación: Heredia, Heredia, Ulloa. Condominio Allegro, filial 7-4.
- Área total: 126,72 m²
- Área de construcción: 95,68 m²
- Precio inicial: $191,871 (unos ¢86 millones)
- Descuento: 20%
- Precio final: $153,497 (unos ¢69 millones)
- Contacto: ventadepropiedades@baccredomatic.cr
Lote en Orotina
- Finca 2-324135-000
- Ubicación: Alajuela , Orotina, Hacienda Vieja. De la Escuela de Hacienda Vieja, 2 Km al este.
- Área total: 952,76 m²
- Precio inicial: $97.801 (unos ¢43 millones)
- Descuento: 30%
- Precio final: $68,460 (unos ¢30 millones)
- Contacto: ventadepropiedades@baccredomatic.cr
Lote en Atenas
- Finca 2-336919-000
- Ubicación: Alajuela, Atenas, Jesús. Quebradas Lote 39
- Área total: 7.066,09 m²
- Precio inicial: $59,295 (unos ¢26 millones)
- Descuento: 30%
- Precio final: $41,507 (unos ¢18 millones)
- Contacto: ventadepropiedades@baccredomatic.cr
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