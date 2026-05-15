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Esta entidad bancaria ofrece apartamentos, casas y terrenos con descuentos de hasta 35%

Las propiedades que ofrece este banco se encuentran en diferentes partes del país

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Por Ingrid Hidalgo

Si está en busca de casa, apartamento o un lote donde pueda construir su hogar de ensueño o un comercio, el BAC tiene varias opciones disponibles.

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En su sitio web, la entidad bancaria ofrece una variedad de viviendas y terrenos en distintos lugares del país con descuentos.

Este medio escogió algunas opciones que se encuentran; sin embargo, si usted quiere ver todas las ofertas, puede encontrarlas aquí.

Apartamento en Santa Ana

Apartamento en Santa Ana
El BAC ofrece propiedades, entre ellas casas, apartamentos y lotes, en diferentes partes del país y con descuentos. (BAC/BAC)
  • Finca 1-141486-F-000
  • Ubicación: San José, Santa Ana, Piedades, 800 metros al oeste de la Iglesia Católica de Piedades, contiguo al cementerio Condominio Panorama.
  • Área total: 119 m²
  • Área de construcción: 105 m²
  • Precio inicial: $91.062 (unos ¢41 millones)
  • Descuento: 35%
  • Precio final: $59.190 (unos ¢26 millones)
  • Contacto: ventadepropiedades@baccredomatic.cr

Casa en Cartago

Casa en Cartago
El BAC ofrece propiedades, entre ellas casas, apartamentos y lotes, en diferentes partes del país y con descuentos. (BAC/BAC)
  • Finca 3-173556-F-000
  • Ubicación: Heredia, Heredia, Ulloa. Condominio Allegro, filial 7-4.
  • Área total: 152 m²
  • Área de construcción: 117,55 m²
  • Precio inicial: $142,178 (unos ¢64 millones)
  • Descuento: 15%
  • Precio final: $120,852 (unos ¢54 millones)
  • Contacto: ventadepropiedades@baccredomatic.cr

Apartamento en Heredia

Apartamento en Heredia
El BAC ofrece propiedades, entre ellas casas, apartamentos y lotes, en diferentes partes del país y con descuentos. (BAC/BAC)
  • Finca 4-131705-F-000
  • Ubicación: Heredia, Heredia, Ulloa. Condominio Allegro, filial 7-4.
  • Área total: 126,72 m²
  • Área de construcción: 95,68 m²
  • Precio inicial: $191,871 (unos ¢86 millones)
  • Descuento: 20%
  • Precio final: $153,497 (unos ¢69 millones)
  • Contacto: ventadepropiedades@baccredomatic.cr

Lote en Orotina

Lote en Orotina
El BAC ofrece propiedades, entre ellas casas, apartamentos y lotes, en diferentes partes del país y con descuentos. (BAC/BAC)
  • Finca 2-324135-000
  • Ubicación: Alajuela , Orotina, Hacienda Vieja. De la Escuela de Hacienda Vieja, 2 Km al este.
  • Área total: 952,76 m²
  • Precio inicial: $97.801 (unos ¢43 millones)
  • Descuento: 30%
  • Precio final: $68,460 (unos ¢30 millones)
  • Contacto: ventadepropiedades@baccredomatic.cr

Lote en Atenas

Lote en Atenas
El BAC ofrece propiedades, entre ellas casas, apartamentos y lotes, en diferentes partes del país y con descuentos. (BAC/BAC)
  • Finca 2-336919-000
  • Ubicación: Alajuela, Atenas, Jesús. Quebradas Lote 39
  • Área total: 7.066,09 m²
  • Precio inicial: $59,295 (unos ¢26 millones)
  • Descuento: 30%
  • Precio final: $41,507 (unos ¢18 millones)
  • Contacto: ventadepropiedades@baccredomatic.cr

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Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

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