Poder Judicial destaca informe que señala su eficiencia a nivel latinoamericano a días de reunión con Laura Fernández

El Poder Judicial se destaca como uno de los sistemas más eficientes y confiables de Latinoamérica, según el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

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Este dato fue compartido por el Poder Judicial en redes sociales sobre el I Índice de Congestión Judicial en las Américas que fue publicado en 2025, justamente después de que Laura Fernández convocara a los jerarcas de este poder a una reunión.

“Prestigio internacional: el Poder Judicial de Costa Rica ocupa el primer lugar en resolución judicial en América Latina”, publicó.

El Poder Judicial destacó un informe de la CEJA que se publicó el año pasado en el cual se destaca su eficiencia a unos días de la renunión con Laura Fernández. (Esteban Bermudez/ebermudez)

En el sitio web del Poder Judicial se señala que el informe valoró el trabajo de 13 países, entre ellos Perú, Panamá y República Dominicana, entre 2018 y 2024.

Según el estudio, Costa Rica obtuvo una tasa de 1.07 en materia de resolución en 2024, ocupando el primer lugar. Mientras que en otros años también ha superado el umbral aceptable, cuyo valor es 1.

Este indicador reflejaba “la capacidad del sistema para resolver, al menos, tantos casos como los que ingresan en un año”.

Incluso, en el informe se señala que, para el año 2030, solo Costa Rica “se ubicaría en una zona de equilibrio sostenido, con una TR cercana a 1.07 y una TC estimada en 1.29”.

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Reunión con el Poder Judicial

La presidenta Laura Fernández convocó a cuatro jerarcas del Poder Judicial a una reunión que se efectuará el lunes 18 de mayo en Casa Presidencial para discutir sobre las prioridades del gobierno en temas judiciales.

Dicha convocatoria fue dirigida a Orlando Aguirre, magistrado y presidente de la Corte Suprema de Justicia; Patricia Solano, magistrada y presidenta de la Sala Tercera; Carlo Díaz, fiscal general de la República; y Michael Soto, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Laura Fernández convocó a cuatro jerarcas del Poder Judicial a una reunión en Casa Presidencial. Carlo Díaz no podrá participar por otros compromisos previamente adquiridos. (Casa Presidencial /La Nación)

Carlo Díaz no estará presente en la reunión porque tiene otros compromisos previamente adquiridos, mientras que Michael Soto confirmó su asistencia.

Se consultó a la Corte si don Orlando Aguirre y doña Patricia Solano estarán presentes, pero estamos a la espera de la confirmación.

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