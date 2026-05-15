Laura Fernández invitó a los diputados de oposición a una reunión ¿asistirán los legisladores?

Laura Fernández, presidenta de la República, hizo una invitación a los diputados de oposición para que asistan a una reunión en Casa Presidencial.

La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) confirmó la invitación y aseguró que los legisladores de la bancada asistirán al encuentro. Será el martes 19 de mayo a las 8:30 a. m.

Laura Fernández invitó a diputados de oposición a una reunión en Casa Presidencial. (Rafael Pacheco)

El Frente Amplio también confirmó el recibido de la invitación. Los legisladores de la agrupación también informaron que asistirán a la reunión que será el mismo martes a las 10 a. m.

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En el caso del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), la única representante de esa fracción, la legisladora Abril Gordienko, también recibió la invitación por parte de Fernández y la aceptó; la hora de la reunión aún no está definida.

Por su parte, el personal de prensa de Coalición Agenda Ciudadana, el partido que representa Claudia Dobles en el Congreso, informó que están verificando si ha llegado alguna invitación de parte de la mandataria.

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La mayoría de legisladores ya confirmó la participación en la reunión. (Aarón Sequeira)

Reunión con jerarcas del Poder Judicial

Fernández también hizo una invitación formal de reunión a los principales representantes del Poder Judicial: Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia; Patricia Solano, presidenta de la Sala Tercera; Carlo Díaz, fiscal general; y Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Ese encuentro será el próximo lunes a las 10:00 en Casa Presidencial. Fernández anunció que la reunión con representantes del Poder Judicial será para tratar temas de interés nacional, como la lucha contra el crimen organizado y la impunidad.

La presidenta ha señalado entre las prioridades de su gobierno hacer una reforma al Poder Judicial, afirmación que ha causado mucha polémica, ya que muchos expertos ven señales de que el chavismo está intentando terminar con la división de poderes.