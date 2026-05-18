Diputada propone cambio relacionado con las fiestas de Zapote que hará muy feliz al padre Sergio Valverde

La diputada Iztarú Alfaro Guerrero presentó un proyecto de ley para reformar la legislación de “Nombramiento Comisiones de Festejos Populares”, el cual tiene con mucha ilusión al padre Sergio Valverde.

La iniciativa de la liberacionista propone reasignar los recursos de las fiestas de Zapote que anteriormente se otorgaban al Hospicio de Huérfanos de San José (institución que cesó funciones en 2019 tras una crisis financiera y legal) para que se utilicen, exclusivamente, en programas sociales e infraestructura para niños, niñas y jóvenes en condición de vulnerabilidad u orfandad.

Padre Sergio está feliz por cambio de ley que proponen para ayudarle a Obras del Espíritu Santo. (Rafael Pacheco)

Entre los principales beneficiarios estaría la Asociación Obras del Espíritu Santo, dirigida por el sacerdote.

“Tomo la noticia con alegría, como un regalo de Dios la posibilidad de este proyecto que está en camino, con la esperanza de que llegue a feliz término. Con la ilusión de poder ayudar a tantas personas que cada día acuden a nuestra institución.

“Más ahora con esta nueva torre que atenderá a 372 jóvenes, cuyo mantenimiento supera los 300 millones de colones por mes, por lo que implica el sostenimiento de los jóvenes en educación, atención médica, las atenciones integrales”, explicó el cura.

LEA MÁS: Si le llegó un mensaje del MOPT sobre multas pendientes, urge que lea esto

Se vienen muchos más gastos y urge la plata

El padre Sergio manifestó que, además, con la construcción de la segunda torre, la de mujeres, que tanto urge y que viene hasta con cunas para bebés, tendrán todavía más necesidades.

“Dios sabe cómo estamos intentando hacer y hacer para levantar lo que necesitan estos muchachos día a día, para pensar en el futuro de ellos.

Este es el primer proyecto de la diputada Iztarú Alfaro. (Cortesía)

“Si eso se diese, sería una gran ayuda para el sostenimiento de menores, de niños. Tenemos tantos chicos a nivel nacional, nuestras escuelas, guarderías, albergues, centros de cuido, los comedores que tenemos por tanto lugar. Día con día estamos haciendo campañas, que alcancías, que esto, que lo otro, pero ya la gente no anda con monedas. Eso nos ha ocasionado un bache tremendo”, manifestó el sacerdote.

En la justificación del proyecto de ley se menciona que, según datos del INEC, para el año 2025, más de 183 mil niños menores de 12 años vivían en condición de pobreza, lo que les impide cubrir necesidades básicas de salud, alimentación y educación.

LEA MÁS: ¿Por qué envejecer es más difícil para las mujeres? Estudio de la UNA revela una dolorosa realidad

Reforma tiene limitaciones con la plata

La reforma de la ley actual establece controles estrictos para garantizar que el dinero llegue directamente a quienes lo necesitan.

Plantea una prohibición de planillas, lo que quiere decir que los fondos no podrán utilizarse para el pago de salarios o planillas administrativas.

Las ayudarías serían para los niños de Obras del Espíritu Santo. (Cortesía)

Además, el capital debe invertirse únicamente en infraestructura comunal y programas sociales para menores vulnerables.

La asociación beneficiaria deberá presentar informes de ejecución ante el Concejo Municipal, y la auditoría interna municipal y la Contraloría General de la República supervisarán las liquidaciones para prevenir irregularidades, bajo pena de sanciones administrativas.

LEA MÁS: Dólar registra el tipo de cambio más bajo desde el 2007 ¿puede seguir bajando?

Un aporte importante que incluye esta propuesta es la adición de un artículo 11 bis. Es un mecanismo de seguridad que prevé que, en caso de una eventual disolución de la asociación beneficiaria, los recursos no queden en el limbo jurídico, como sucedió tras el cierre del Hospicio de Huérfanos.

De ocurrir una disolución, los fondos pasarán a la Municipalidad de San José, la cual deberá:

- Ejecutar al menos el 80% de los recursos mediante convenios con asociaciones o fundaciones declaradas de interés público o bienestar social.

Diputada presenta proyecto de ley para dar ayudas a Obras del Espíritu Santo

- Destinar el porcentaje restante a la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (REDCUDI) en el cantón de San José, enfocándose en infraestructura, equipamiento y alimentación.

- Priorizar los distritos con menor índice de desarrollo social para la inversión de estos recursos.