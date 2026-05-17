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Si le llegó un mensaje del MOPT sobre multas pendientes, urge que lea esto

El MOPT envió un mensaje sobre notificaciones que están llegando a las personas y urge que usted sepa lo que está pasando

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Por Rocío Sandí

Si en estos días le llegó un mensaje de texto que supuestamente es de parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en el que le dicen que tiene multas pendientes o deudas con la institución, urge que lea esta infomación.

El MOPT informó que mañosos están estafando a la gente con un método en el que la hacen creer que tiene pagos pendientes con la entidad y que si no cancela de una vez, la deuda crecerá un montón.

Adulto mayor ansioso, angustiado, frente a su computadora. Fraude electrónico, estafa bancaria, timo en línea
Cuidado con entrar a los links que envían por mensaje. (Shutterstock)

“¡Que no lo estafen! Personas inescrupulosas están utilizando el nombre de la Policía de Tránsito y del Cosevi enviando mensajes de texto del sistema SMS e indicando que tienen montos pendientes de pago.

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“Ante esto, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) advierte a la ciudadanía que estos mensajes son TOTALMENTE FALSOS; no ingrese a los enlaces que adjuntan para que no sean víctimas de una estafa”, alertó el ministerio.

Según han reportado varias personas al MOPT, uno de los mensajes dice: “Dirección General de la Policía de Tránsito: Tiene una multa de tráfico pendiente. Por favor, abónela de inmediato”, y seguido de esto envía un link para que las personas ingresen.

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Otro de los mensajes reportados dice: “COSEVI: Su expediente presenta un saldo crítico. El costo tendrá recargos si no se liquida: Revise” y luego envíe el enlace.

En múltiples ocasiones, expertos han alertado del peligro de ingresar a ese tipo de enlaces, ya que son usados por los estafadores para obtener información sensible de los usuarios y así ingresar a sus cuentas bancarias para robarles. ¡No caiga en la trampa!

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Rocío Sandí

Rocío Sandí

Licenciada en Comunicación de Mercadeo de la Universidad Americana; Periodista de la Universidad Internacional de las Américas, con experiencia en Sucesos, Judiciales y Nacionales. Antes trabajó en La Nación y ADN Radio.

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