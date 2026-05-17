Si le llegó un mensaje del MOPT sobre multas pendientes, urge que lea esto

Si en estos días le llegó un mensaje de texto que supuestamente es de parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en el que le dicen que tiene multas pendientes o deudas con la institución, urge que lea esta infomación.

El MOPT informó que mañosos están estafando a la gente con un método en el que la hacen creer que tiene pagos pendientes con la entidad y que si no cancela de una vez, la deuda crecerá un montón.

Cuidado con entrar a los links que envían por mensaje. (Shutterstock)

“¡Que no lo estafen! Personas inescrupulosas están utilizando el nombre de la Policía de Tránsito y del Cosevi enviando mensajes de texto del sistema SMS e indicando que tienen montos pendientes de pago.

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“Ante esto, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) advierte a la ciudadanía que estos mensajes son TOTALMENTE FALSOS; no ingrese a los enlaces que adjuntan para que no sean víctimas de una estafa”, alertó el ministerio.

Según han reportado varias personas al MOPT, uno de los mensajes dice: “Dirección General de la Policía de Tránsito: Tiene una multa de tráfico pendiente. Por favor, abónela de inmediato”, y seguido de esto envía un link para que las personas ingresen.

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Otro de los mensajes reportados dice: “COSEVI: Su expediente presenta un saldo crítico. El costo tendrá recargos si no se liquida: Revise” y luego envíe el enlace.

En múltiples ocasiones, expertos han alertado del peligro de ingresar a ese tipo de enlaces, ya que son usados por los estafadores para obtener información sensible de los usuarios y así ingresar a sus cuentas bancarias para robarles. ¡No caiga en la trampa!