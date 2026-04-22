¿Le dejaron un papel de una supuesta multa con un código QR? Tránsito lanzó esta advertencia

Si usted se encuentra con un papel en el parabrisas de su vehículo, con una supuesta multa con un código QR para que vea la sanción que le aplicaron por estar mal estacionado, no caiga en eso, pues la Policía de Tránsito advirtió que se trata de una estafa.

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Danny Villalobos, oficial de Tránsito, comentó que la policía no coloca este tipo de papeles en los vehículos de los infractores.

“Ese tipo de papel no lo coloca Tránsito ni la Policía Municipal. Ese tipo de papel no se pone en ningún tipo de sanción, por ejemplo, por estar mal estacionado”, detalló.

La Policía de Tránsito advirtió que el papelito con código QR que se está colocando en los vehículos se trata de una estafa. (MOPT/MOPT)

Los oficiales notifican a los infractores la sanción por medio de una boleta que contiene información, como el artículo de la ley que se incumplió y por el cual se retiran las placas al vehículo, las características del vehículo (color, marca y número de matrícula), el nombre del oficial y el número de boleta.

Villalobos señaló que es muy importante que las personas verifiquen si fueron sancionadas mediante la página del Consejo de Seguridad Vial (COSEVI).

“En muchos casos, el oficial deja la boleta de citación y tal vez es retirada por el cuidacarros o alguna persona ajena a la situación, y por eso el usuario no se da cuenta. Se recomienda realizar la consulta por número de matrícula por medio de la página de COSEVI para verificar si fue sancionado”, dijo.

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Estas son las sanciones que aplica Tránsito

La Policía de Tránsito realiza dos sanciones cuando una persona estaciona mal, según indicó el oficial Danny Villalobos.

Imponen una multa de 60 mil colones si el conductor no se encuentra en el vehículo mal estacionado. También se realiza una boleta de citación y se le retiran las placas.

El oficial de Tránsito señaló que el pago de la multa se debe hacer a través del Banco de Costa Rica o el Banco Nacional, nunca por medio de un código QR.

La Policía de Tránsito emite una boleta con los datos del vehículo y el artículo de la ley que se incumplió. En caso de mal estacionamiento, se retiran las placas y se aplica una multa de 60 mil colones. (Alonso Tenorio)

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