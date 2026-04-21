Recope solicitó un aumento de gasolina que no solo dolerá, sino que afectará muchísimo los bolsillos

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) anunció los nuevos montos del combustible que dolerían en el alma, pues, lamentablemente, subirían.

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Debido al conflicto en Medio Oriente, que ha provocado el alza en el precio del petróleo, la gasolina aumentará en los próximos días.

Esto es algo que se había advertido hace unas semanas y ahora será una realidad.

La Aresep compartió el ajuste tarifario del combustible que entraría a regir en los próximos días. (Canva /Canva)

Así quedaría el ajuste de precios del combustible por litro propuesto por la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope):

Gasolina súper: 714 colones

Gasolina regular: 760 colones

Diésel: 699 colones

LPG mezcla 70-30: 266 colones

Gas (cilindros de 25 libras): 7.263 colones

En el caso de la gasolina súper, habría un aumento de 82 colones respecto al ajuste que entró a regir hace unos días tras su publicación en La Gaceta.

Por otra parte, la gasolina regular subiría 122 colones y el diésel, 134 colones.

El LPG mezcla 70-30 aumentaría 18 colones, mientras que el gas tendría una variación de 396 colones.

“Estos ajustes corresponden a las compras realizadas por Recope entre el 13 de marzo y el 9 de abril de 2026, cuando el precio se encontraba superior debido al cierre del Estrecho de Ormuz”, indicó Mario Mora, intendente de energía.

Debido al conflicto en Medio Oriente, Recope solicitó el alza de los precios del combustible. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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Ajuste será sometido a consulta pública

La Aresep indicó que estos nuevos precios del combustible serán sometidos a consulta pública; una vez que finalicen los procesos y tras su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, entrarán a regir.

Se desconoce cuándo se publicaría este nuevo ajuste; sin embargo, los conductores deberán preparar su bolsillo para el alza de la gasolina, tal y como se había advertido hace unas semanas.

Los conductores deberán preparar su bolsillo ante la alza en los precios del combustible. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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