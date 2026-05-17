¿Por qué envejecer es más difícil para las mujeres? Estudio de la UNA revela una dolorosa realidad

En Costa Rica, las mujeres viven más que los hombres, pero lo hacen en condiciones de profunda vulnerabilidad.

Mientras que la expectativa de vida para ellos es de 78,6 años, la de ellas alcanza los 83,5 años; sin embargo, este logro demográfico esconde una realidad dolorosa: una vida más prolongada no equivale a una vida mejor.

La vejez es más difícil para las mujeres. Un estudio de la UNA revela las razones. (Shutterstock)

Una investigación de la Universidad Nacional (UNA) deja al descubierto cómo la vejez en el país tiene un rostro marcadamente femenino, precarizado y solitario.

El informe, basado en los datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del INEC, confirma que las desigualdades de género no desaparecen con los años; por el contrario, se radicalizan en la etapa de la tercera edad.

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El peso del cuido y la soledad no deseada

El estudio detalla que las mujeres mayores se enfrentan de manera desproporcionada a situaciones de viudez, desamparo y abandono.

80 de cada 100 de las personas viudas son mujeres. Esto responde, según el análisis, a patrones sociales tradicionales donde se fomenta el matrimonio con hombres de mayor edad.

Además, los hogares de personas de la tercera edad que viven completamente solas están habitados en un 67% (67 de cada 100) por mujeres, duplicando la cifra de los hombres, que es de un 32% (32 de cada 100).

La población adulta mayor que vive en la pobreza es mayoritariamente femenina. (Shutterstock)

El rol de proveedor y jefe de hogar sigue siendo mayoritariamente masculino (29% hombres frente a 18% mujeres).

En cuanto a la carga del cuido, 61 de cada 100 de las labores de atención de niños, personas con discapacidad u otros adultos mayores recae sobre las mujeres.

“A los niños y niñas se les debe educar en el sentido de que mujeres y hombres podemos realizar diversas actividades, sin que la labor de cuido se les recargue únicamente a ellas”, explica Rebeca Espinoza, académica de la UNA y coautora del estudio, quien enfatiza la necesidad de transformar la “socialización de género” desde la infancia.

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Más adultas mayores pobres

La situación económica de los adultos mayores en Costa Rica ha sufrido un deterioro alarmante en la última década. El número de personas de la tercera edad en condición de pobreza se disparó de 109.746 en el 2015 a 189.373 en el 2022.

El estudio revela que, si se analiza este empobrecimiento por género, las mujeres se llevan la peor parte: el 75% (es decir, 75 de cada 100) de las personas mayores que dependen de una institución del Estado para mantener su hogar son mujeres, y más de la mitad de ellas viven solas.

Son más las mujeres que quedan viudas. (Shutterstock)

La era digital tampoco ha sido benévola con la población adulta mayor, ensañándose con mayor fuerza con la población femenina. El acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación es casi nulo: solo el 4 de cada 100 personas de toda la población mayor utilizó una tableta recientemente.

En cuanto a las herramientas más comunes, la brecha de género persiste: 57 de cada 100 mujeres de la tercera edad no utilizaron Internet y 59 de cada 100 no utilizaron el celular.

Esta desconexión tecnológica las aísla aún más del entorno social, los servicios de salud digitales y las redes de apoyo familiar.

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El Estado debe tomar acciones

Ante el acelerado envejecimiento de la población costarricense a mediano plazo, el sistema de protección social se enfrenta a una presión sin precedentes.

Fernando Méndez, coautor del estudio, advierte que el Estado no puede seguir tratando a la tercera edad como un grupo homogéneo.

Muchas adultas mayores no tienen acceso a la tecnología. (Shutterstock)

“Se ha tendido hacia una visión generalizada de las vejeces, y ante la evidencia, se deben aterrizar políticas públicas hacia las necesidades específicas de grupos particulares de adultos mayores”, puntualiza Méndez.

Aunque Costa Rica cuenta con una Política Nacional de Envejecimiento y Vejez, así como una Política Nacional de Cuidados, los expertos de la UNA concluyen que existe una carencia crítica de un enfoque de género diferenciado.

Sin este cambio de timón, las mujeres de oro de nuestro país seguirán pagando el precio más alto del desamparo social.