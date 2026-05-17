Con Los BN Zumbis usted y su familia aprenden educación financiera mientras se divierten

El Banco Nacional (BN) se sumó al regreso de Los Zumbis, uno de los juegos más recordados por varias generaciones, como una forma innovadora de seguir llevando educación financiera a más personas en toda Costa Rica.

La apuesta es clara: enseñar a manejar mejor el dinero mientras se juega, se comparte en familia y se aprende juntos.

El Banco Nacional se unió al regreso de Los Zumbis para enseñar educación financiera a las familias ticas. (Cortesía/Cortesía)

“La educación financiera cambia vidas. Por eso, desde el 2015, impulsamos el programa BN Libertad Financiera, con el objetivo de que cada persona, sin importar su edad o condición, aprenda a manejar mejor su dinero y pueda construir un futuro con más oportunidades”, explicó Silvia Chaves Herra, directora de Experiencia de Marca y Relaciones Corporativas del BN.

BNito y Los Zumbis se unieron para enseñarnos a ahorrar. (Cortesía/Cortesía)

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Bajo esa premisa, el banco se hizo una pregunta sencilla, pero poderosa: ¿por qué no enseñar mientras la gente se divierte? Así nació la idea de sumarse a esta edición de Los Zumbis, un clásico que muchos adultos recuerdan con cariño y que hoy vuelve renovado para conectar a distintas generaciones.

BNito le enseña el ahorro para cuando llega un nuevo bebé a la familia. (Cortesía/Cortesía)

“Aprender a manejar el dinero no tiene por qué ser aburrido. Queremos que las familias se reúnan otra vez alrededor de estos mapas de Los Zumbis, que los adultos revivan momentos bonitos de su infancia y que las nuevas generaciones vivan la experiencia por primera vez.

“Pero, además, que a través del juego aprendan sobre ahorro, organización y cómo tomar mejores decisiones financieras”, agregó Chaves.

BN Zumbis: aprendizaje para la vida

En esta edición, el BN integra a los BN Zumbis, personajes diseñados para enseñar de forma sencilla y práctica temas clave como elaborar un presupuesto, ahorrar en familia, guardar dinero para emergencias, usar la tecnología para dar seguimiento a las finanzas y cuestionarse si una compra es realmente necesaria.

Además, en esta edición destaca BNito, un personaje creado por el BN para incentivar el ahorro. Se trata de un chanchito que simboliza una alcancía, cercano y fácil de reconocer, que invita a personas de todas las edades a proponerse metas, ahorrar de forma constante y entender que pequeñas decisiones hoy pueden convertirse en grandes logros mañana.

La buena educación financiera le sirve para que pueda lograr el sueño de ese viaje tan esperado. (Cortesía/Cortesía)

Con el tiempo, BNito ha logrado una fuerte conexión emocional con el público, convirtiéndose en un aliado para hablar de dinero de forma simple, positiva y sin miedo.

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¿El resultado? Familias que logran ahorrar juntas, personas que organizan mejor sus gastos y más tranquilidad para quienes saben cómo manejar su dinero.

Iniciativas que transforman

Este esfuerzo forma parte del Programa BN Libertad Financiera, que desde hace 11 años acerca la educación financiera a comunidades, centros educativos, familias y espacios donde antes este tema no llegaba.

BNito ayuda a que con sus ahorros se pueda dar las vacaciones que tanto quiere. (Cortesía/Cortesía)

Entre 2016 y 2025, más de 2,4 millones de personas en todo el país han recibido herramientas para manejar mejor su dinero y mejorar su calidad de vida.

Detrás de esas historias hay iniciativas concretas que siguen marcando la diferencia, como Embajadores de sueños, en la cual alrededor de 250 colaboradores del BN en todo el país están capacitados para asesorar a clientes y comunidades aledañas en su camino hacia la libertad financiera.

En los mapas de Los Zumbis de cada lunes en La Teja usted encuentra al Zumbi del Banco Nacional y aprende educación financiera. (Cortesía/Cortesía)

Programa “Banca a un clic” que en el 2025, junto con la Asociación Bancaria Costarricense, se les enseñó a los adultos mayores de la oficina del BN de Tres Ríos a hacer sus trámites por sí mismos y sentirse más seguros al usar herramientas digitales.

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Con un ahorro sano la educación de su hijo no se convierte en una carga pesada. (Cortesía/Cortesía)

Además, Hogar Siembra, mediante el cual en 2025 jóvenes mujeres en condición de vulnerabilidad encontraron una oportunidad para salir adelante, aprendiendo a manejar su dinero, tomar mejores decisiones y ganar más independencia en sus vidas, entre otros programas.