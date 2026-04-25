Periodista Maynor Solano se ilusiona con el regreso de Los Zumbis: “Era el Roblox de nuestra época”

Se acerca el regreso de la familia Zumbi a La Teja y el periodista Maynor Solano cuenta las horas para volver a abrir las páginas del periódico y reencontrarse con estos personajes singulares, que marcaron su niñez hace más de 30 años.

Los icónicos personajes de Papá Zumbi, Mamá Zumbi, Júnior Zumbi, Linda Zumbi y Desastre Zumbi aparecerán en las páginas de nuestro diario, a partir de este lunes 27 de abril y el comunicador deportivo desea reunirse con sus hijos Marcelo y Emilio para jugar.

Solano recordó que jugó Los Zumbis con sus papás, don Maynor y doña Margarita y para él, el tener el póster en sus manos y buscar a los personajes fue un momento que marcó su niñez.

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“Fue una época muy bonita, entretenida, de pequeño mi papá me compraba el periódico, aprovechaba para informarme y cuando veía a Los Zumbis nos poníamos a buscar los personajes.

“Se hacía muy divertido, era una forma de entretenernos los fines de semana. Luego de desayunar nos poníamos a jugar. A mi mamá le gustan los juegos como crucigrama y sopas de letras y ya luego nos concentrábamos en el póster”, afirmó.

Los Zumbis regresan a La Teja, a partir de este lunes 27 de abril. Foto: GN. (Cortesía/La Nación)

Ponerse pilas

Solano añadió que a la hora de jugar, había que estar pilas, porque habían personajes que costaba encontrar.

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“Hay que meterle mucho ojo para ver bien a los personajes, porque a veces cuesta encontrar al correcto”, dijo entre risas.

Para Maynor, su personaje favorito era Desastre Zumbi, porque se identificaba con él, como niño y por las travesuras que hacía en la comunidad Zumbi.

“Es una linda forma de entretenerse, es sano, se trabajaba la mente, se desarrollan las destrezas de buscar y ademas la ilusión de ganar algún premio.

El periodista Maynor Solano recordó lo feliz que lo hicieron jugar Los Zumbis, junto a sus papás. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

“En ese tiempo no habían tantas cosas para entretenerse como ahora, le ayudaba a uno a pensar, y eso se complementaba con las mejengas”, añadió.

El periodista desea jugar Los Zumbis con sus pequeños.

“Ahora todo se hereda, será interesante retomar esta tradición, por decirlo así y me gustaría explicarles cómo jugar. Cuando comencé a jugar Los Zumbis, creo que tenía la edad de mi hijo mayor Marcelo (10) años y me ilusiona volver a jugar con ellos. Los Zumbis era nuestro Roblox de nuestra época”, agregó.

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Entre recortes y recuerdos

De vez en cuando, para el periodista, el póster de Los Zumbis se convertía en algo más que la tarea de buscar personajes.

“Recuerdo que jugaba en la casa, pero cuando llegaba a la escuela, algunos compañeros contaban que habían encontrado a todos los personajes.

El periodista Maynor Solano desea volver a jugar con Los Zumbis, pero esta vez con sus hijos Marcelo y Emilio. Foto: cortesía (Maynor Solano/Maynor Solano)

“A veces me gustaba recortar algunas cosas de los pósters y guardaba esos recortes. Los pósters transmiten mucha alegría, y los paisajes eran muy coloridos, hasta recuerdo, si no estoy mal, que hubo un póster de un concierto”, expresó este amante de la música.

¿Qué consejos le pueden dar Maynor a quiénes quieren divertirse con esta singular familia?

“Que tengan paciencia porque son muy astutos y hay personajes parecidos.

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“Que no se den por vencidos, si no los encuentran que sea por diversión, es un trabajo mental para poner a prueba la mente, una oportunidad para olvidarse del celular por un rato, es un vínculo para unir a la familia nuevamente”, comentó.