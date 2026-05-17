Miguel Ángel Rodríguez dio fuerte mensaje al finalizar juicio en su contra y mencionó a su amada Lorena Clare

El expresidente Miguel Ángel Rodríguez dio un emotivo mensaje luego de que terminara un juicio en su contra por una investigación que inició hace 25 años.

El exmandatario enfrenta una acusación de la Fiscalía por el presunto delito de peculado en el caso “Reaseguros”, por la supuesta recepción de pagos, beneficios y comisiones de parte de empresas británicas que buscaban ser reaseguradoras del Instituto Nacional de Seguros (INS).

Miguel Ángel Rodríguez manda mensaje por final de juicio en su contra. (Lilly Arce)

El Ministerio Público sostiene que Rodríguez recibió dádivas a cambio de favorecer a esas compañías en contratos estatales. A raíz de eso, el órgano acusador solicitó 132 años de prisión contra el expresidente, por supuestamente haber cometido 11 delitos de peculado en ese caso.

Rodríguez, por su parte, asegura que él es inocente y que el caso se debe a una persecución de la Fiscalía en su contra.

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“Hoy terminó el debate público del caso de reaseguros iniciada la investigación en 2001... 25 años para terminar el juicio. El Tribunal emitirá ‘el por tanto’, la parte resolutiva de la sentencia, el próximo viernes 29 de mayo.

“Desde el inicio, cuando se me quiso involucrar en este caso, me he sentido muy tranquilo porque —como ayer y hoy expuse al Tribunal en mi defensa material— no hay ni un hecho concreto y probado que me ligue a delito alguno”, aseguró Rodríguez.

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El expresidente lamenta que doña Lorena no esté para ver el final del proceso judicial. (Tomada de redes sociales)

Lamentó la ausencia de doña Lorena Clare

Rodríguez mencionó en su mensaje la falta que le hace su esposa, doña Lorena Clare, quien falleció el 17 de marzo anterior.

“Lamento muchísimo que Lorena no está a la par mía para celebrar este fin de esta dolorosísima prueba que ha afectado muy indebidamente a toda mi familia. Desde el cielo, Lorena ya sabe cuál será el veredicto de los jueces”.

“Pido a Dios que esta increíble mora judicial —que mereció un amparo de la Sala Constitucional— sirva para que se den los cambios necesarios en nuestro derecho procesal penal para que nadie más sufra una afrenta igual”, expresó el expresidente.