Carlo Díaz hace un cambio en su agenda previo a la reunión con Laura Fernández

El fiscal general Carlo Díaz hizo un cambio en su agenda para poder participar en la reunión con la presidenta Laura Fernández y otros jerarcas del Poder Judicial.

LEA MÁS: MOPT da malas noticias a vecinos de Cartago: se vienen más presas

Hace unos días se había confirmado que Díaz no iba a participar en la reunión por compromisos previamente adquiridos.

Sin embargo, este lunes 18 de mayo sí estará presente en Casa Presidencial junto con la mandataria y otros jerarcas.

El fiscal general Carlo Díaz hizo un cambio en su agenda previo a la reunión de Laura Fernández con otros jerarcas del Poder Judicial. (Rafael Pacheco /La Nación)

“Es necesario reiterar que, al momento en que se realizó la convocatoria presidencial para el encuentro entre jerarcas, el fiscal general se encontraba fuera del país, atendiendo compromisos internacionales vinculados con el fortalecimiento de la cooperación y las estrategias de combate a la criminalidad organizada transnacional”, indicó el Ministerio Público.

“Conforme lo dispone la legislación vigente, durante ese período asumió funciones la fiscala general subrogante, por lo que el Ministerio Público iba a estar representado por la jerarca, como titular en ejercicio. Sin embargo, considerando la relevancia institucional de este espacio de intercambio y la necesidad de mantener canales de comunicación abiertos y transparentes entre los poderes del Estado, se realizaron las gestiones correspondientes para que el fiscal general regrese al país y participe personalmente en la reunión convocada por el Poder Ejecutivo”, añadió.

El Ministerio Público señaló que Carlo Díaz ha reiterado en varias ocasiones la importancia de fortalecer el diálogo y la coordinación entre instituciones del Estado para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado de forma integral.

Por eso, el fiscal general tiene interés en establecer espacios de diálogo con el Poder Ejecutivo ante la crisis de delincuencia y seguridad que enfrenta el país.

LEA MÁS: Inseguridad motiva a personas a comprar un arma para defenderse: Expertos explican el porqué y los riesgos

¿Cuáles otros jerarcas fueron convocados?

Hace una semana, la presidenta de la República informó sobre la convocatoria del Poder Judicial a una reunión en Casa Presidencial.

Laura Fernández invitó, además de Carlo Díaz, a Orlando Aguirre, magistrado y presidente de la Corte Suprema de Justicia; Patricia Solano, magistrada y presidenta de la Sala Tercera; y Michael Soto, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La reunión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo se realizará este lunes a las 10 a. m.

Este encuentro se da en un momento de tensión entre ambos poderes, pues durante el gobierno de Rodrigo Chaves hubo críticas hacia los jerarcas del Poder Judicial por su labor.

Laura Fernández convocó a cuatro jerarcas del Poder Judicial a una reunión en Casa Presidencial. La presidenta y los jerarcas se reunirán este lunes 18 de mayo. (Photo by Ezequiel BECERRA / AFP) (EZEQUIEL BECERRA/AFP)

LEA MÁS: Miguel Ángel Rodríguez dio fuerte mensaje al finalizar juicio en su contra y mencionó a su amada Lorena Clare