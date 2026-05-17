MOPT da malas noticias a vecinos de Cartago: se vienen más presas

Los vecinos y conductores que transitan entre Cartago y San José deberán prepararse para más presas esta semana debido a nuevos trabajos en el proyecto vial de Taras-La Lima.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) confirmó que el próximo martes 19 de mayo se realizarán labores de montaje de vigas en el puente sobre el río Taras, en el sector de San Nicolás de Cartago.

Debido a estos trabajos, se aplicará paso regulado a un carril entre las 9 a. m. y las 4 p. m.

20/04/2026 Cartago. Avance en las obras del cruce de Taras: salidas aledañas, la rotonda, accesos, vías paralelas. En la foto, trabajos en el puente sobre el río Taras. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Zona es clave para entrar y salir de Cartago

El puente sobre el río Taras conecta directamente con la ruta hacia San José y forma parte de una de las estructuras más importantes del megaproyecto vial Taras-La Lima.

Esta vía funciona como un punto clave para el flujo vehicular que entra y sale de la provincia mediante la autopista Florencio del Castillo, principal conexión entre Cartago y la capital.

Por esa razón, cualquier reducción de carriles suele generar largas filas y complicaciones para miles de conductores.

Piden paciencia y precaución

El MOPT pidió a los conductores respetar el límite de velocidad máxima de 30 kilómetros por hora mientras se desarrollan las labores.

Además, recomendaron tomar previsiones y salir con tiempo debido a los posibles congestionamientos que podrían registrarse durante buena parte del día.

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Las obras forman parte de los trabajos que continúan desarrollándose dentro del proyecto de modernización vial en la zona.