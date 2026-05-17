Nacional

MOPT da malas noticias a vecinos de Cartago: se vienen más presas

El MOPT informó que el próximo martes se realizarán trabajos en ruta clave de la provincia

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

Los vecinos y conductores que transitan entre Cartago y San José deberán prepararse para más presas esta semana debido a nuevos trabajos en el proyecto vial de Taras-La Lima.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) confirmó que el próximo martes 19 de mayo se realizarán labores de montaje de vigas en el puente sobre el río Taras, en el sector de San Nicolás de Cartago.

Debido a estos trabajos, se aplicará paso regulado a un carril entre las 9 a. m. y las 4 p. m.

Cruce de Taras, avance en las obras
20/04/2026 Cartago. Avance en las obras del cruce de Taras: salidas aledañas, la rotonda, accesos, vías paralelas. En la foto, trabajos en el puente sobre el río Taras. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Zona es clave para entrar y salir de Cartago

El puente sobre el río Taras conecta directamente con la ruta hacia San José y forma parte de una de las estructuras más importantes del megaproyecto vial Taras-La Lima.

Esta vía funciona como un punto clave para el flujo vehicular que entra y sale de la provincia mediante la autopista Florencio del Castillo, principal conexión entre Cartago y la capital.

Por esa razón, cualquier reducción de carriles suele generar largas filas y complicaciones para miles de conductores.

Piden paciencia y precaución

El MOPT pidió a los conductores respetar el límite de velocidad máxima de 30 kilómetros por hora mientras se desarrollan las labores.

Además, recomendaron tomar previsiones y salir con tiempo debido a los posibles congestionamientos que podrían registrarse durante buena parte del día.

LEA MÁS: Dólar registra el tipo de cambio más bajo desde el 2007 ¿puede seguir bajando?

Las obras forman parte de los trabajos que continúan desarrollándose dentro del proyecto de modernización vial en la zona.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
San NícolasTarasCartagoPuenteTrabajosMopt
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.