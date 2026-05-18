Jerarcas del Poder Judicial se reúnen con Laura Fernández en Casa Presidencial y tocarán este importante tema

Los jerarcas del Poder Judicial llegaron este lunes 18 de mayo, pasadas las 9:30 a.m., a Casa Presidencial para reunirse con Laura Fernández.

LEA MÁS: Inseguridad motiva a personas a comprar un arma para defenderse: Expertos explican el porqué y los riesgos

Orlando Aguirre, magistrado y presidente de la Corte Suprema de Justicia; Patricia Solano, magistrada y presidenta de la Sala Tercera; Carlo Díaz, fiscal general de la República; y Michael Soto, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), llegaron para participar en la reunión convocada por Laura Fernández.

La presidenta anunció la semana pasada que en este encuentro piensa plantear las prioridades de su gobierno en cuanto a las “reformas profundas que necesita el Poder Judicial para convertirlo en un poder al servicio de los costarricenses” y hacer frente, en una cruzada nacional, al crimen organizado y al narcotráfico.

Cuatro jerarcas del Poder Judicial se reúnen la mañana de este lunes 18 de mayo con la presidenta Laura Fernández. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

LEA MÁS: Yara Jiménez, Francisco Gamboa y Stephan Brunner están bajo la lupa de la Fiscalía por estas acusaciones

“No voy a consentir que nuestro país siga teniendo el desprestigio judicial que lamentablemente hoy vivimos”, indicó en ese momento.

La reunión se da en medio de la tensión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, pues durante el gobierno de Rodrigo Chaves se hicieron críticas a los jerarcas por su labor judicial, especialmente a Carlo Díaz y Orlando Aguirre.

Michael Soto afirma cero problemas con Seguridad Pública

El director del OIJ afirmó que nunca tuvo problemas con el Ministerio de Seguridad Pública, al menos en los últimos cuatro años cuando Rodrigo Chaves era presidente.

“Creo que el ánimo siempre ha estado en conversar, en negociar; nunca ha cambiado. Les quiero decir algo y lo digo desde lo más profundo de mi corazón, en todos los cuatro años anteriores, la coordinación entre OIJ y el Ministerio de Seguridad fue muy eficaz. Entonces, yo no puedo decir que haya problemas”, dijo previo a la reunión.

“Yo esperaría, estoy casi seguro de que así va a ser, que este periodo va a ser tan bueno como el anterior. Yo no podría hablar de conflictos. Ellos siempre nos han ayudado, les hemos ayudado. Yo espero que siga así y aún así busquemos algún punto”, añadió.

Carlo Díaz ni Patricia Solano no dieron declaraciones a la prensa.

LEA MÁS: Poder Judicial destaca informe que señala su eficiencia a nivel latinoamericano a días de reunión con Laura Fernández