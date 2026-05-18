Poder Judicial y Laura Fernández discreparon en algo que podría cambiar el sistema judicial

Laura Fernández y el Poder Judicial se reunieron este lunes 18 de mayo en Casa Presidencial para discutir temas judiciales.

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Aunque ellos estuvieron de acuerdo con algunas mejoras que se deben hacer en el Poder Judicial, discreparon en dos cosas.

Por ejemplo, la presidenta Laura Fernández les planteó a los jerarcas judiciales que no bloqueen la agenda de reformas que propondrán y las analicen a conciencia, incluyendo la cantidad de votos que requieren dichas reformas.

La presidenta Laura Fernández y el Poder Judicial no pudieron llegar a un acuerdo en algo que desea el Ejecutivo hacer con el sistema judicial. (Cristian Mora/Cristian Mora)

“Don Orlando me manifestó que él no podía aceptar eso en esta conversación. Yo lo lamento, pero está en su derecho. Creo que será la Asamblea Legislativa y ojalá sí se sumen a un análisis a conciencia de los proyectos de ley que benefician al pueblo de Costa Rica”, dijo la mandataria tras la reunión.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, no explicó por qué el Poder Judicial no estuvo de acuerdo con esa propuesta del Ejecutivo.

Sin embargo, comentó que les ha parecido “positiva” la actitud de Laura Fernández de trabajar en conjunto en la persecución de la criminalidad.

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Convocará a referendos si proyectos no avanzan

Si los proyectos para reformar el Poder Judicial no avanzan en la Asamblea Legislativa, la presidenta señaló que convocará a referendos nacionales para que sean una realidad.

“Ustedes se acordarán de que yo ahorré a los costarricenses casi más de 11.000 millones de colones en la campaña electoral. Creo que con esa plata me alcanza para financiar un par de referendos, pero por lo pronto mi apuesta es a que la Asamblea pueda empujar ese paquete de proyectos”, dijo.

La mandataria dio a conocer que conversará sobre el paquete de proyectos de ley y otros temas con los 57 diputados en una reunión el próximo viernes 29 de mayo.

La presidenta Laura Fernández afirmó que convocará a referendos nacionales si en la Asamblea Legislativa no avanza el paquete de reformas judiciales. (MARTIN BERNETTI/AFP)

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