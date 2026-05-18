Conozca la historia de la pareja de heredianos que celebraron la 32 recién casados y vestidos de novios

El 16 de mayo de 2026 quedará guardado para siempre en la memoria de los heredianos. El Club Sport Herediano derrotó 2-0 al Deportivo Saprissa en el estadio Carlos Alvarado y alcanzó la estrella 32 de su historia, en una noche que terminó convertida en una celebración interminable en toda la provincia.

Pero mientras miles de aficionados cantaban en las graderías o corrían hacia el parque central de Heredia para festejar, una pareja vivía una historia todavía más especial: Juan Badilla y Andrea Hidalgo se estaban casando.

Juan Badilla y Andrea Hidalgo celebraron su matrimonio y el título 32 del Herediano en una noche inolvidable para la provincia florense. La foto no es un montaje ni hecha con Inteligencia Artificial. (Cortesía/Cortesía)

La boda se realizó en San Joaquín de Flores y la ceremonia inició a las 4 de la tarde. En medio de la emoción del matrimonio, había otro sentimiento imposible de esconder: la ansiedad por la final. Ambos son socios del Herediano desde hace años, van siempre al estadio y, según cuentan, toda su historia de amor nació gracias al equipo rojiamarillo.

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“En realidad nosotros nos conocimos en el estadio. Cada uno iba por su lado, pero coincidimos por el amor al Club Sport Herediano. Somos del mismo pueblo herediano (San Joaquín de Flores) y fuera del estadio nunca nos habíamos visto. El equipo terminó uniéndonos y ahora hasta nos casamos el mismo día de un campeonato”, recordó Juan.

Pantalla y gran celebración

La fiesta de matrimonio tuvo un ingrediente poco común: una pantalla gigante transmitiendo la final entre Herediano y Saprissa. La idea nació gracias a un familiar manudo que les recomendó poner el partido sin sonido para que la fiesta continuara normalmente mientras todos seguían atentos el juego. Y funcionó.

Cada gol del Team fue celebrado como si estuvieran dentro del estadio. Invitados brincando, abrazos, gritos y una fiesta que por momentos parecía una extensión de la gradería del Rosabalito como le dicen los heredianos al estadio Carlos Alvarado.

La pareja siguió la final entre Herediano y Saprissa en una pantalla instalada durante la recepción de bodas en San Joaquín de Flores. (Cortesía/Cortesía)

La boda terminó oficialmente a las 10 de la noche, justo cuando Herediano acababa de coronarse campeón nacional.

“Apenas terminó el partido dijimos: nos vamos a celebrar. Al principio pensábamos cambiarnos de ropa para ir al parque, pero sabíamos que se iba a llenar muchísimo y por las carreras decidimos irnos así, con el traje y el vestido de novia puestos. Queríamos ponernos la camiseta rojiamarilla, pero no dio tiempo”, contó Andrea entre risas.

La pareja, incluso, llevó detalles heredianos durante la ceremonia. Mandaron a hacer pines metálicos con el escudo del club y ambos los utilizaron durante la boda como una especie de amuleto de buena suerte.

Segunda fiesta en el parque central herediano

Vestido blanco, traje formal y una pasión imposible de esconder. Así llegaron Juan y Andrea al parque central de Heredia cerca de las 10:30 de la noche para seguir celebrando junto a miles de aficionados. Se quedaron hasta las dos de la madrugada.

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Los recién casados utilizaron pines metálicos con el escudo del Club Sport Herediano durante la ceremonia de matrimonio. (Cortesía/Cortesía)

No pudieron acercarse al lugar donde estaba el equipo porque el vestido de novia tenía una cola larga y existía temor de dañarlo entre la multitud, pero eso no les impidió disfrutar la noche que describen como “la cereza del pastel” de su gran amor herediano.

“Todavía estamos asimilando que todo saliera tan bien. Estábamos preocupados porque era una boda al aire libre y toda la semana hablaban de lluvias y de un sistema de baja presión, pero nos hizo un clima espectacular. Nos casamos en Heredia, ganó Heredia y terminamos celebrando en el parque. Fue como un caprichito que nos cumplió el equipo”, expresó Andrea.

“Ser herediano es identidad”

Para ambos, el vínculo con el Team va mucho más allá del fútbol. Es herencia familiar, identidad y una pasión que sienten desde niños.

La pasión por el Herediano unió hace años a Juan y Andrea, quienes se conocieron en el estadio y ahora celebraron juntos la estrella 32. (Cortesía/Cortesía)

“Ser herediano es más que una costumbre. Es amor por la provincia y una identidad. Nosotros crecimos viendo a un equipo pasar 19 años sin ser campeón y aun así nunca dejamos de seguirlo. Eso hace más fuerte el sentimiento. A mí me hizo herediano mi papá y eso se hereda, viene en el ADN”, explicó Juan.

Andrea también recordó que su pasión nació gracias a su familia.

“Mi papá me llevaba al estadio desde pequeña. Mi abuelito y yo, estando pequeñita, una vez le dimos la mano a Marvin Obando y yo decía que nunca me iba a lavar esa mano. Es amor por los colores y por el equipo, por la provincia”, comentó.

Los aficionados heredianos aseguran que el título 32 del Team fue “la cereza del pastel” en el día más importante de sus vidas. (Cortesía/Cortesía)

Una pareja campeona

La pareja asegura que esta etapa dorada del Herediano ha marcado buena parte de su vida juntos. Desde el campeonato de 2012 contra Santos de Guápiles comenzaron a coleccionar camisetas de títulos y recuerdos del club.

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Han vivido los once títulos, el bicampeonato y ahora la histórica estrella 32 en 2026, un título que, además, permitió al Team superar a Alajuelense y convertirse en el segundo club más ganador del país.

“Este nos supo muchísimo porque el ambiente previo fue muy intenso. Decían que nosotros veníamos a escondernos y al final fueron otros los que terminaron escondidos”, dijo Juan.

Los ahora esposos no dejaron de ir al estadio a ver su amado Herediano ni en tiempos de covid-19. (Cortesía/Cortesía)

La luna de miel arrancará esta semana fuera del país, pero antes de eso todavía les queda una cita pendiente: regresar al estadio para ver al Herediano presentar oficialmente el trofeo de campeón.