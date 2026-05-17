McDonald’s tiene un nuevo personaje que además de entretener nos enseñará algo muy importante

A Sofía Domínguez todavía se le sale la sonrisa cuando recuerda cómo tuvo que “alimentar” a “El Come Cartón”, nuevo personaje de McDonald’s Costa Rica.

La pequeña, estudiante de tercer grado de la escuela Andrés Bello López de Santa Ana, descubrió, junto con 11 compañeritos más, que una Cajita Feliz puede ser parte del cuidado del planeta.

Sofía Domínguez aprendió cómo reciclar las Cajitas Felices con “El Come Cartón”. (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Después de que sacamos todo de la Cajita Feliz, empujo la parte de abajo hacia adentro, la dejo plana y después se la pongo en la boca a El Come Cartón”, contó emocionada la niña, mientras explicaba con orgullo el proceso que aprendió durante una actividad organizada por McDonald’s, en el marco del Día Mundial del Reciclaje, este 17 de mayo.

LEA MÁS: Chef tico que ganó estrella Michelín trabajaba en restaurantes a cambio de un gallito de comida

La pequeña fue una de las estudiantes invitadas al lanzamiento oficial de “El Come Cartón”, una iniciativa impulsada por Arcos Dorados Costa Rica, franquicia que opera la marca McDonald’s en el país.

Pero más allá de una actividad divertida, la experiencia terminó marcando a Sofía. La niña, vecina de Santa Ana centro, aseguró que en su casa siempre le han enseñado a cuidar la naturaleza y reciclar, por eso conectar con el nuevo personaje fue algo natural.

Sofía sueña con convertirse en veterinaria porque ama muchísimo los animales. (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Es muy lindo e importante reciclar. En mi casa me han enseñado que se le puede ayudar mucho a la naturaleza reciclando. Me gusta mucho El Come Cartón porque le ayuda al planeta a mantenerse limpio”, comentó la pequeña estudiante.

Quienes conocen a Sofía aseguran que es una niña aplicada, de excelentes notas y muy participativa en todas las actividades escolares. Le encanta dibujar, disfruta muchísimo estudiar matemáticas y sueña con convertirse en veterinaria porque ama los animales.

Según contó su profesora, Leticia Sandí Boniche, Sofía siempre destaca por colaborar y participar en todo lo que se le solicita dentro de la escuela.

Estudiantes de la escuela Andrés Bello López participaron en juegos y actividades educativas. (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Ella es una estudiante muy aplicada, muy dinámica y muy colaborativa. Le gusta participar muchísimo y siempre se apunta en las actividades culturales, dibujos, poesía o lo que se necesite. Es una niña ejemplar y muy activa”, aseguró la profe.

LEA MÁS: ¿De Nace una Estrella a Casa Presidencial? Sarita no cierra la puerta a gobernar Costa Rica

Personaje que enseña jugando

“El Come Cartón” es un contenedor diseñado especialmente para recolectar el cartón de la Cajita Feliz en los más de 20 restaurantes McDonald’s que cuentan con sala de fiesta. La idea es que los niños aprendan sobre reciclaje y economía circular de una manera sencilla y divertida.

“En Arcos Dorados Costa Rica creemos que la sostenibilidad también se aprende jugando. El Come Cartón busca acercar a las nuevas generaciones a conceptos como el reciclaje y la economía circular de una manera sencilla y divertida, demostrando que pequeñas acciones pueden generar un impacto positivo”, explicó Federico Saevich, director general de Arcos Dorados Costa Rica.

La iniciativa estará presente en más de 20 restaurantes con salas de fiestas infantiles y pretende convertir el reciclaje en parte de la diversión de los más pequeñitos.

“El Come Cartón” llegó a McDonald’s Costa Rica para enseñar reciclaje a los niños. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Lección que deja huella

Durante la actividad, Sofía y sus compañeros participaron de juegos, dinámicas y pequeñas charlas educativas en las que aprendieron qué sucede con el cartón después de depositarlo en “El Come Cartón”.

Con este código QR usted va directo a conocer el mundo de Receta del Futuro. (Cortesía/Cortesía)

El proceso incluye la recolección de los empaques de Cajita Feliz en los restaurantes. Posteriormente, mediante logística inversa, estos son entregados a una empresa especializada que transforma el cartón en nuevos pliegos de papel para fabricar cajas corrugadas, las cuales regresan nuevamente a la operación de McDonald’s con empaques de sus productos, cerrando así el ciclo de la economía circular.

Dariam Víquez también aprendió a alimentar a El Come Cartón. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Para la profesora Leticia Sandí, este tipo de experiencias deja enseñanzas importantes en los niños porque logran aprender mientras se divierten.

LEA MÁS: Canelo, el perro que caminó 35 kilómetros para volver al lugar donde fue amado y que ahora tiene su propia calle

“Es fundamental que aprendan sobre reciclaje desde que son niños. Me alegra verlos aprendiendo y disfrutando al mismo tiempo. Todos pasaron alegres y les cayó muy bien El Come Cartón. Aprender mientras se divierten es un gran aprendizaje”, aseguró la docente.

Hubo fiesta con juegos, risas, diversión, Cajita Feliz y hasta queque de El Come Cartón. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Don Federico asegura que impulsar este tipo de iniciativas con niños es esencial “porque permite que aprendan jugando, desarrollen hábitos responsables desde pequeños y que así lleven ese aprendizaje a sus hogares.

McDonald's con El Come Cartón incentiva el reciclaje en los niños

“El Come Cartón se alinea con la estrategia socioambiental de Arcos Dorados llamada ‘Receta del Futuro’ al promover el cuidado del medio ambiente a través del reciclaje y la economía circular.

“Educar a niños y familias en hábitos responsables es parte del compromiso del negocio por generar un impacto positivo en las comunidades donde estamos presentes”, dice.

Alejandro Oliveros y Stephanie Delgado, líderes de Experiencia, alegraron y enseñaron a los pequeñitos. (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Es una acción de nuestra estrategia Receta del Futuro que busca generar impacto positivo en las comunidades donde estamos presentes”.