MOPT anuncia cierres en Los Hatillos para esta semana, revise los días y los horarios

Si usted es de las personas que transita a diario por el sector de Los Hatillos, sobre todo durante las noches, es mejor que lea esta información porque habrá cierres.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que, como parte del proyecto del paso elevado sobre Circunvalación, que unirá los sectores de Hatillos 7 y 8, sin necesidad de cruzar con fase semaforizada la ruta nacional 39, se realizará un perfilado y recarpeteo de una sección de la carretera.

MOPT anuncia cierres en los Hatillos para varios días de esta semana. (MOPT)

El tramo por intervenir va desde el puente de Circunvalación hasta el cruce de los semáforos, en el sentido Pavas-Hatillos, explicaron en la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

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“Este trabajo se ejecutará de noche, para afectar lo menos posible la circulación por el lugar, de 9 p. m. a 5 a. m. del día siguiente; es decir, de hoy martes, 19, al amanecer de mañana miércoles 20 de mayo.

“La dinámica se repetirá entre la noche de mañana miércoles y el amanecer del jueves 21, y de la noche del jueves 21 al amanecer del viernes 22 de mayo”, detalló el MOPT.

Sin afectación al sentido contrario

El ministerio detalló que las obras de perfilado (retiro de la vieja superficie de ruedo) y la colocación de una carpeta en mezcla asfáltica nueva, en este tramo de unos 450 metros, se hará con paso regulado en ese sentido y sin afectación en la circulación contraria, Hatillo - Pavas.

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Los trabajos serán en las noches para no afectar tanto el tránsito. (MOPT)

Esta estructura superior cruza transversalmente, por arriba, la ruta de Circunvalación, para unir los sectores de los Hatillos 7 y 8.

El paso elevado tiene unos 385 metros de longitud, y dispone de dos carriles, uno por sentido, con aceras.

En total, estas labores representan una inversión de ¢5.189 millones, provenientes de la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes del Conavi, y quedará en servicio en las próximas semanas.