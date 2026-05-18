Política

Laura Fernández pidió algo al Poder Judicial que incomoda al gobierno, pero idea chocó con pared

Laura Fernández presentó una serie de propuestas al Poder Judicial, una de ellas es algo que le incomoda al gobierno

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Por Ingrid Hidalgo

La presidenta Laura Fernández presentó una serie de propuestas en la reunión con el Poder Judicial este lunes 18 de mayo.

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Entre los temas que Fernández puso sobre la mesa había algo que le molesta al gobierno: la presunta persecución política hacia funcionarios del gobierno.

Sin embargo, la idea chocó con pared porque el Poder Judicial no pudo aceptarlo.

“Les planteé también que tomáramos un acuerdo de despolitizar y parar la persecución política, lo que nosotros consideramos persecución política por parte del Poder Judicial hacia los funcionarios del gobierno, pero en eso no pudimos llegar a un acuerdo”, dijo la mandataria.

Orlando Aguirre, presidente de la Corte de Justicia, y la presidenta Laura Fernández, atienden consultas de la prensa después del encuentro sostenido este 18 de mayo de 2026 en Casa Presidencial, Zapote.
El Poder Judicial investiga a varios miembros del gobierno. (Esteban Bermúdez/Esteban Bermúdez)

Recordemos que el Poder Judicial tiene bajo la lupa a varios funcionarios del gobierno, como Rodrigo Chaves por el caso BCIE; Francisco Gamboa, Stephan Brunner y Yara Jiménez por supuesto prevaricato por la destitución de la junta directiva del Banco Nacional; Marta Esquivel por el caso Barrenador, entre otros.

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Esto discutieron en la reunión

Otro tema en el que también estuvieron en desacuerdo fue que analizaran a conciencia la agenda de reformas que propone el Ejecutivo.

“El primero (de los acuerdos) fue que no bloqueen la agenda de reformas que vamos a proponer y que las analicen a conciencia, incluyendo la cantidad de votos que requieren esas reformas”, dijo.

A pesar de estas diferencias, ambos poderes lograron acuerdos en otros puntos. Por ejemplo, la prueba de polígrafo para funcionarios que tienen que manejar casos complejos de corrupción relacionados con el crimen organizado.

Autoridades del Poder Judicial se reúnen con la presidenta Laura Fernandez este 18 de mayo de 2026 en Casa Presidencial, Zapote.
Laura Fernández se reunió este lunes con los jerarcas del Poder Judicial. En dicha reunión participaron Rodrigo Chaves, Gerald Campos y otros funcionarios. (Esteban Bermúdez/Esteban Bermúdez)

También se verificarán, con la Inspección Judicial, las modificaciones de medidas de ejecución de la pena. Se establecerá un canal de comunicación directo a través de la Fiscalía para que el Ejecutivo esté enterado de estos cambios.

El Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía se sumarán a las sesiones que convoque el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, para discutir, organizar y programar acciones de política pública y operativos.

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Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

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