Diputados del PLN llegaron a reunirse con Laura Fernández, pero dejan claro algo que no piensan negociar

Los 17 diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) llegaron este martes a Casa Presidencial para reunirse con la presidenta Laura Fernández y hablar de los proyectos de ley prioritarios para el país.

Los 17 diputados del PLN se reunieron con Laura Fernández en Casa Presidencial. (Cortesía)

Álvaro Ramírez, jefe de fracción del PLN, dijo antes de entrar a la reunión que la bancada llegó con la intención de compartir con la mandataria la “agenda de soluciones por Costa Rica”.

El legislador destacó entre los temas a tratar: seguridad, la problemática que viven los agricultores y la situación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

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Ramírez también dejó muy claro que hay temas con los que no piensan negociar porque la fracción tiene bien claras las “líneas rojas” que no piensan cruzar.

“En materia de derechos de los costarricenses y en materia de democracia no hay margen de negociación”, expresó el jefe de fracción.

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Álvaro Ramírez, jefe de fracción del PLN, dijo que la fracción tiene "líneas rojas" que no van a cruzar. (Cortesía)

Fernández también recibirá en Casa Presidencial a las diputaciones del Frente Amplio, así como a Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y a Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana.

Además, este lunes, después de la reunión con los representantes del Poder Judicial, la presidenta anunció que el próximo viernes 29 de mayo convocará a los 57 diputados a una “encerrona” para hablar de los datos del estado real de la seguridad del país.