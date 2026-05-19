Política

Una diputada del PLN salió enojada de la reunión con Laura Fernández

Una de las diputadas del PLN salió de la reunión con Laura Fernández con una actitud molesta que sorprendió a todos

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Por Rocío Sandí

La mayoría de los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) salieron de la reunión con Laura Fernández con esperanza; sin embargo, la legisladora Janice Sandí parecía estar bastante molesta luego del encuentro.

Ella se apartó de los demás congresistas y, mientras hablaba con un hombre, hacía gestos con las manos y mantenía una expresión que hacía notar que no estaba nada contenta.

La diputada Janice Sandí no salió contenta de la reunión que sostuvo la fracción del PLN y Laura Fernández.
Diputada Janice Sandí salió enojada de la reunión con Laura Fernández. (John Durán)

Cuando se le consultó a Sandí a qué se debía la molestia, prefirió no dar declaraciones y dijo que quien hablaría acerca de la reunión sería Álvaro Ramírez, jefe de fracción del PLN.

“Tras la reunión sostenida esta mañana en Casa Presidencial, la diputada Janice Sandí Morales agradece el espacio de diálogo. Por el momento no brindará declaraciones a la prensa. Cualquier comunicación oficial se compartirá oportunamente”, informó prensa del PLN.

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Laura Fernández habló de sus prioridades

Ramírez, por su parte, contó al salir del encuentro que Fernández dejó muy en claro los proyectos prioritarios para el gobierno, pero que también dio luces de escuchar propuestas de las fracciones de oposición para intentar llegar a acuerdos.

“Hablamos también de estos temas del ROP, por ejemplo, para avanzar de manera conjunta sobre cómo vamos a ir dándole a esto una ruta de trabajo con base en información que tengamos que nos permita tomar mejores decisiones, pero por lo menos ella (Laura Fernández) está anuente a abrir ese espacio, cosa que es importante para cumplir las promesas que hicimos en campaña.

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Reunión de Laura Fernández con fracción del PLN
Los diputado del PLN tienen esperanza de llegar a acuerdos con la mandataria. (Casa Presidencial)

“Nos insistieron en temas que a ellos les interesan mucho, como Crucitas, pero en Crucitas nosotros tenemos una versión alternativa de lo que creemos es conveniente hacer ahí, que se puede aprovechar el oro sin dañar el ambiente. Hay una serie de herramientas a nivel internacional”, expresó el diputado.

El jefe de fracción contó que otro tema que tocaron fue la inquietud que tiene la fracción del PLN y las demás de oposición sobre la conformación de las comisiones legislativas, ya que Yara Jiménez, presidenta del Congreso, se ha negado a establecerlas según las solicitudes de la oposición, lo que ha atrasado el proceso legislativo.

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Rocío Sandí

Rocío Sandí

Licenciada en Comunicación de Mercadeo de la Universidad Americana; Periodista de la Universidad Internacional de las Américas, con experiencia en Sucesos, Judiciales y Nacionales. Antes trabajó en La Nación y ADN Radio.

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