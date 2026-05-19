Laura Fernández invitó a los 57 diputados a acompañarla a un lugar donde hay una terrible crisis

La presidenta Laura Fernández invitó a los 57 diputados a acompañarla a un viaje a una zona del país en la que se está dando una terrible crisis.

La mandataria dijo este martes, luego de terminar las reuniones con las fracciones legislativas de oposición, que con todas las bancadas trató los mismos temas y a todos los legisladores les hizo dos invitaciones.

Reunión de Laura Fernández con diputados de oposición (Cortesía de Casa Presidencial/Cortesía de Casa Presidencial)

“He concluido una jornada de reuniones de trabajo con la fracción del Partido Liberación Nacional, con el Frente Amplio y con las diputadas unitarias doña Claudia Dobles y doña Abril Gordienko. En las tres reuniones manejé los mismos temas, principalmente hacerles un llamado a los diputados de trabajar en equipo con el gobierno de manera constructiva, buscando el beneficio del pueblo de Costa Rica.

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“También los invité el próximo 29 de mayo, a las 10 de la mañana, a una reunión para analizar temas de seguridad nacional. Ver los mapas de calor de la inteligencia policial, una reunión que será confidencial y vital para empujar la toma de decisiones que necesita Costa Rica para recuperar la paz. También les invité a una visita de campo a Crucitas”, informó.

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Laura Fernández dice que las reuniones con los diputados fueron productivas

Ver de cerca la problemática de Crucitas

Fernández dijo que la visita a Crucitas será el próximo 19 de junio.

“Quiero que vayamos a caminar la zona y a que vean en carne propia la desgracia nacional que ocurre ahí con el desastre ambiental, económico, de seguridad y de tanto más que solo daño le ocasiona a la zona norte del país.

“Califico estos espacios como productivos. Había diputados que no me conocían, que no conocían la Casa Presidencial y mi principal propósito es que podamos tener una buena relación de trabajo en equipo”, señaló la presidenta.