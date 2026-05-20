Carros eléctricos aumentan en Costa Rica: expertos dicen si es momento de comprar uno

En las carreteras de Costa Rica se ven más carros eléctricos cada día; el mercado ha crecido al grado de que cada vez hay más anuncios de este tipo de vehículos para atraer consumidores.

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Incluso, los vehículos eléctricos son los carros que más ofrecen las marcas, tanto en agencias como en Expomóvil.

“(Costa Rica) es el país que más vende eléctricos per cápita. Creo que tal vez el otro mes ya nos supere Colombia, pero Costa Rica es líder de la región porque ofrece el entorno perfecto para usar un eléctrico al tener temperaturas tropicales y porque recorremos distancias muy cortas (23 km diarios en promedio)”, dijo Sergio Gutiérrez, gerente general de Electroautos.

El mercado de los carros eléctricos ha crecido en el país; sin embargo, aún hay mitos. (Lilly Arce Robles./Lilly Arce / La Nación)

“Ahorita los fabricantes ofrecen desde 400 hasta 800 km en vehículos 100% eléctricos; geográfica y condicionalmente, Costa Rica es el paraíso de los eléctricos”, añadió.

Según la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (Asomove), al cierre de 2025 se reportaron 34.307 vehículos cero emisiones en el país.

Esto representa un crecimiento del 51% respecto a 2024, cuando se registraron 22.729 vehículos cero emisiones.

¿Es mejor esperarse o comprar de una vez?

Una de las dudas al hacer una inversión es si comprar un carro eléctrico o de combustión.

El mecánico Ricardo Alpízar comentó que, aunque exista una alta demanda de eléctricos, recomienda esperar unos años más antes de hacer una gran inversión.

Sin embargo, no significa optar por combustión, sino pasarse a un híbrido.

“Es un carro que es eléctrico y tiene combustión. Cuando la batería se agota, automáticamente arranca el motor y ayuda al carro”, explicó.

El mecánico opinó que hacen falta más estaciones de carga y mayor acceso a repuestos.

Las personas deben investigar dónde pueden cargar su vehículo, además de las estaciones de carga. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados / La Nación)

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No obstante, Sergio Gutiérrez discrepó y señaló que sí existe suficiente infraestructura.

“El Gobierno y el ICE han invertido bastante en puestos de carga. Hay un rango de 120 km a la redonda donde se puede encontrar un cargador”, dijo el gerente.

Gutiérrez afirmó que el problema no está en las estaciones, sino en que muchas personas compran un carro eléctrico sin resolver dónde cargarlo.

Además, señaló que falta cultura de investigación antes de comprar, pues algunas personas no verifican si la agencia cuenta con repuestos.

“Es responsabilidad de las agencias proveer los repuestos”, indicó.

Para Gutiérrez, es mejor comprar un eléctrico antes que un híbrido o uno de combustión.

¿Qué debe hacer la gente antes de comprar un carro eléctrico?

Antes de comprar, las personas deben analizar si el vehículo se ajusta a sus recorridos y necesidades.

“Hay que hacer un estudio interno. Si recorre 200 km a la semana, debe buscar un carro que cubra esas necesidades”, explicó Gutiérrez.

Luego, deben buscar un espacio adecuado para instalar el cargador.

“No es solo pensar en el ahorro en gasolina y mantenimiento. Cuando entra el factor económico, tiene mucho más sentido pasarse a un eléctrico”, concluyó.

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