¿Quiere estudiar en el TEC? Habilitan nueva práctica para el examen de admisión

El Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) habilitó una nueva práctica para aquellas personas que se quieren preparar para el examen de admisión.

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Se trata de una práctica interactiva que está disponible en línea, con el fin de ayudarles a los futuros universitarios a afrontar la prueba.

Las personas que quieren hacer la Prueba de Aptitud Académica (PAA) podrán realizar la práctica desde la computadora, el teléfono o la tableta y hacerla las tantas veces que quieran.

El TEC habilitó una nueva práctica interactiva para las personas que quieren hacer el examen de admisión. (Foto/ Laura Rodríguez Rodríguez)

El TEC afirmó que las preguntas que se incluyen son similares a las que se realizarán el día de la aplicación del examen.

“Este año el TEC innova ofreciendo una práctica digital interactiva en línea que, por primera vez en la historia de las universidades públicas, estará a disposición de las personas que se inscribieron para realizar el examen de admisión”, dijo Evelyn Agüero, coordinadora del comité de examen de admisión.

¿Cuánto dura la práctica?

La práctica interactiva que ofrece el TEC cuenta con 60 preguntas que se deben responder en un temporizador de dos horas y 30 minutos.

Sin embargo, las personas que quieren practicarla pueden guardar el progreso y continuar desde donde lo dejaron, a su ritmo.

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Cada ejercicio incluye explicaciones detalladas y, además, la práctica cuenta con ítems de cada una de las habilidades medidas en la PAA oficial.

Todos los ejercicios que se realizan en la práctica fueron seleccionados con los mismos criterios de calidad de la PAA.

Las personas pueden recibir retroalimentación durante la práctica, pues las respuestas se validan y se presentan explicaciones al instante.

El TEC advirtió que esto no sustituye los materiales que se suministraron a las personas que se inscribieron en el proceso de admisión, por ejemplo, el cuaderno de práctica.

La práctica habilitada por el TEC cuenta con 60 preguntas, opción para guardar el progreso y continuar después y explicaciones. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Esto no significa que solamente las personas solicitantes que tengan computadora o acceso a internet van a poder practicar para el examen de admisión. Este sistema de práctica interactiva en línea es un recurso adicional, es un anhelo que siempre hemos tenido para ofrecerles un medio más de preparación a las personas inscritas”, dijo Agüero.

“Pero siempre les hemos enviado un PDF por correo electrónico junto con su cita de examen, y también tenemos el cuaderno impreso con ejercicios resueltos que se envía a las zonas indígenas”, agregó.

La práctica se puede encontrar en este enlace. Se debe ingresar un correo electrónico y una clave.

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