Costa Rica lidera la venta de carros eléctricos y entra al top de Latinoamérica

Costa Rica se posicionó como el país de Centroamérica con mayor número de ventas de carros eléctricos, de acuerdo con un ranking elaborado por la Asociación Gremial de Concesionarios de Automotores de Colombia y compartido por la Revista Mercado.

El informe analizó el comportamiento del mercado de vehículos electrificados en Latinoamérica durante 2025.

Crecimiento regional del mercado eléctrico

Según el estudio, en toda la región se vendieron 632.992 vehículos electrificados, lo que representa un crecimiento del 47.5% en comparación con 2024.

Los carros eléctricos se han ido ganando la confianza de los costarricenses. (Mayela López/Mayela López)

Este aumento refleja la confianza de los consumidores en alternativas de transporte más sostenibles y una adaptación progresiva a nuevas tecnologías.

Posición de Costa Rica en Latinoamérica

En el ranking general, Costa Rica alcanzó 14.058 unidades vendidas, ubicándose en la posición número siete en Latinoamérica y en el primer lugar a nivel centroamericano.

El listado es encabezado por Brasil, con 278.462 vehículos vendidos, seguido de México con 147.110 y Colombia con 87.677. También figuran en la lista Chile, Ecuador, Uruguay, Perú, Guatemala, Paraguay y Panamá.

Tendencia hacia la movilidad sostenible

El análisis evidencia una clara tendencia hacia la movilidad sostenible, impulsada por la búsqueda de opciones más amigables con el medio ambiente y una mayor conciencia sobre el impacto del transporte tradicional.